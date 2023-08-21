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Коли під рукою немає ліків: як знизити тиск самостійно в домашніх умовах

21 серпня 2023 21:12
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова
Як самостійно знизити артеріальний тиск – що потрібно робити
Жінка, яка має підвищений артеріальний тиск. Фото: Freepik
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова

Через стрес у людей може підвищуватися артеріальний тиск, який деякі намагаються знизити за допомогою ліків. Але варто знати, як потрібно діяти, коли стався гіпертонічний криз, якщо під рукою немає відповідних медичних препаратів.

Про це повідомляє HealthMatch.

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Гіпертонія та її причини

Гіпертонічний криз — це різке підвищення артеріального тиску, через що у людини виникають проблеми з мозком, серцем, нирками та очима, а також страждає нервова система. Зазвичай ця проблема виникає у гіпертоніків або тих, хто має супутні хвороби, але дуже часто це може початися на фоні стресу.

Стресс
Молода дівчина, яка відчуває стрес. Фото: Freepik

Як кажуть медики, гіпертонічний криз поділяється на ускладнений і неускладнений. Коли у людини стався неускладнений криз, в нього може бути запаморочення, головний біль та тахікардія. А якщо в неї виник ускладнений гіпертонічний криз, вона відчуває задишку, нудоту, головний біль, пітливість і "мушки" перед очима.

За словами медиків, ускладнений гіпертонічний криз є дуже небезпечним для людини. Саме тому при цьому типі артеріального тиску важливо викликати відразу ж швидку допомогу. Також медики розповіли, як можна собі допомогти при підвищеному тиску. 

Як діяти при підвищеному артеріальному тиску?

Важливо знати, що при підвищеному тиску обов’язково:

  • сядьте або ляжте;
  • відкрийте вікна та впустіть свіже повітря до квартири або будинку;
  • міряйте тиск кожні 10-15 хвилин.
Мужчина, который меряет себе артериальное давление
Чоловік, який міряє собі артеріальний тиск. Фото: Freepik

Якщо ви страждаєте від гіпертонії, краще випийте відповідні ліки, які вам призначив лікар. Якщо тиск не дуже стрибнув, можете наповнити ванну гарячою водою та опустити туди ноги на 10-15 хвилин. Таким чином можна розширити свої судини.

Якщо тиск підвищився до позначки у 180 чи вище, а самопочуття різко погіршилося, одразу ж викликайте лікаря.

Нагадаємо, ми писали про те, які продукти харчування підвищують артеріальний тиск у людини. 

Раніше ми розповідали про те, що лікар Євген Комаровський пояснив, як правильно виміряти тиск. 

Також ми повідомляли про те, що вказує на підвищений артеріальний тиск у людини.

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