Как самостоятельно снизить артериальное давление – что нужно делать

Женщина, которая имеет повышенное артериальное давление. Фото: Freepik

Из-за стресса у людей может повышаться артериальное давление, которое некоторые пытаются снизить с помощью лекарств. Но следует знать, как нужно действовать, когда произошел гипертонический криз, если под рукой нет соответствующих медицинских препаратов.

Об этом сообщает HealthMatch.

Читайте также:

Гипертония и ее причины

Гипертонический криз — это резкое повышение артериального давления, из-за чего у человека возникают проблемы с мозгом, сердцем, почками и глазами, а также страдает нервная система. Обычно эта проблема возникает у гипертоников или у тех, кто имеет сопутствующие болезни, но очень часто это может начаться на фоне стресса.

Молодая девушка, которая испытывает стресс. Фото: Freepik

Как говорят медики, гипертонический криз делится на осложненный и неосложненный. Когда у человека произошел неосложненный криз, у него может быть головокружение, головная боль и тахикардия. А если у него возник осложненный гипертонический криз, он ощущает одышку, тошноту, головную боль, потливость и "мушки" перед глазами.

По словам медиков, осложненный гипертонический криз очень опасен для человека. Именно поэтому при этом типе артериального давления важно вызвать сразу же скорую помощь. Также медики рассказали, как можно помочь себе при повышенном давлении.

Как действовать при повышенном артериальном давлении?

Важно знать, что при повышенном давлении обязательно:

сядьте или лягте;

откройте окна и впустите свежий воздух в квартиру или дом;

измеряйте давление каждые 10-15 минут.

Мужчина, который меряет себе артериальное давление. Фото: Freepik

Если вы страдаете от гипертонии, лучше выпейте соответствующее лекарство, которое вам назначил врач. Если давление не очень прыгнуло, можете наполнить ванну горячей водой и опустить туда ноги на 10-15 минут. Таким образом можно расширить свои сосуды.

Если давление повысилось до отметки в 180 или выше, а самочувствие резко ухудшилось, сразу же вызывайте врача.

Напомним, мы писали о том, какие продукты питания повышают артериальное давление у человека.

Ранее мы рассказывали о том, что врач Евгений Комаровский объяснил, как правильно измерить давление.

Также мы сообщали о том, что указывает на повышенное артериальное давление у человека.