Які продукти підвищують тиск – медики назвали їх

Продукти, які підвищують артеріальний тиск. Фото: Mayo Clinic

Люди, що страждають від гіпертонії, можуть контролювати підвищений артеріальний тиск за допомогою вживання корисних продуктів. Але медики попередили, що не всі продукти, які люди вважають корисними, можуть дати правильний ефект.

Про це повідомляє портал "Healthline"

Читайте також:

За словами медиків, існують різні види високого артеріального тиску, а сам він може бути викликаний різними причинами. Все це залежить від декількох факторів:

гени;

зайва вага;

вік;

сімейний анамнез;

поганий спосіб життя;

місце народження.

Високий артеріальний тиск у людини. Фото: Pexels

Які продукти можуть підвищити артеріальний тиск?

Варто зазначити, що підвищувати артеріальний тиск людини може сіль, яка порушує природний водний баланс та не дає рідині потрапляти до організму людини. Через це стінки кровоносних судин сильно страждають, тому що на них діє сильний тиск.

Гіпертонія у людей. Фото: Pexels

Тому медики радять прибрати зі свого раціону продукти, які містять велику кількість солі. Мова йде про:

соус песто;

кетчуп;

хліб;

круасани;

вершкове масло та маргарин;

бекон і ковбаси;

майонез;

смажені страви;

солоні закуски;

готові супи;

фастфуди.

Продукти, які підвищують артеріальний тиск. Фото: google.com

Чим можна замінити?

Медики стверджують, що вибирати потрібно ті продукти харчування, до складу яких входить менше солі. Також можна скоротити споживання солі, замінивши її на інші приправи. За словами фахівців, можна вживати лимон, перець чилі, трави та спеції, до яких входить маленька кількість натрію.

Нагадаємо, ми писали, що фахівці з дерматології розповіли про те, які популярні шкідливі звички можуть зіпсувати волосся.

Раніше ми розповідали про те, як надмірна кількість солі може впливати на здоров’я людини.

Також ми повідомляли, що медики пояснили, через що люди страждають ночами від безсоння.