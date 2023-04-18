Какие продукты повышают давление – медики назвали их

Продукты, повышающие артериальное давление. Фото: Mayo Clinic

Люди, страдающие гипертонией, могут контролировать повышенное артериальное давление с помощью употребления полезных продуктов. Но медики предупредили, что не все продукты, которые люди считают полезными, могут дать правильный эффект.

Об этом сообщает портал "Healthline"

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По словам медиков, существуют разные виды высокого артериального давления, а само оно может быть вызвано разными причинами. Все это зависит от нескольких факторов:

гены;

лишний вес;

возраст;

семейный анамнез;

плохой образ жизни;

место рождения.

Высокое артериальное давление у человека. Фото: Pexels

Какие продукты могут повысить артериальное давление?

Следует отметить, что повышать артериальное давление (АД) может соль, которая нарушает естественный водный баланс и не дает жидкости попадать в организм человека. Из-за этого стенки кровеносных сосудов сильно страдают, потому что на них оказывается сильное давление.

Гипертония у людей. Фото: Pexels

Поэтому медики советуют убрать из своего рациона продукты, содержащие большое количество соли. Речь идет о:

соусе песто;

кетчупе;

хлебе;

круассанах;

сливочном масле и маргарине;

беконе и колбасе;

майонезе;

жареных блюдах;

соленых закусках;

готовых супах;

фастфудах.

Продукты, повышающие АД. Фото: google.com

Чем можно заменить?

Медики утверждают, что выбирать нужно те продукты питания, в состав которых входит меньше соли. Можно также сократить потребление соли, заменив ее на другие приправы. По словам специалистов, можно употреблять лимон, перец чили, травы и специи, в которые входит небольшое количество натрия.

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