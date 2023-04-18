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Их нужно срочно выбросить! Медики назвали продукты, повышающие давление

18 апреля 2023 12:39
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова
Какие продукты повышают давление – медики назвали их
Продукты, повышающие артериальное давление. Фото: Mayo Clinic
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова

Люди, страдающие гипертонией, могут контролировать повышенное артериальное давление с помощью употребления полезных продуктов. Но медики предупредили, что не все продукты, которые люди считают полезными, могут дать правильный эффект.

Об этом сообщает портал "Healthline"

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По словам медиков, существуют разные виды высокого артериального давления, а само оно может быть вызвано разными причинами. Все это зависит от нескольких факторов:

  • гены;
  • лишний вес;
  • возраст;
  • семейный анамнез;
  • плохой образ жизни;
  • место рождения.
Высокое давление
Высокое артериальное давление у человека. Фото: Pexels

Какие продукты могут повысить артериальное давление?

Следует отметить, что повышать артериальное давление (АД) может соль, которая нарушает естественный водный баланс и не дает жидкости попадать в организм человека. Из-за этого стенки кровеносных сосудов сильно страдают, потому что на них оказывается сильное давление.

Гипертония
Гипертония у людей. Фото: Pexels

Поэтому медики советуют убрать из своего рациона продукты, содержащие большое количество соли. Речь идет о:

  • соусе песто;
  • кетчупе;
  • хлебе;
  • круассанах;
  • сливочном масле и маргарине;
  • беконе и колбасе;
  • майонезе;
  • жареных блюдах;
  • соленых закусках;
  • готовых супах;
  • фастфудах.
Продукты, которые провоцируют гипертонию
Продукты, повышающие АД. Фото: google.com

Чем можно заменить?

Медики утверждают, что выбирать нужно те продукты питания, в состав которых входит меньше соли. Можно также сократить потребление соли, заменив ее на другие приправы. По словам специалистов, можно употреблять лимон, перец чили, травы и специи, в которые входит небольшое количество натрия.

Напомним, мы писали, что специалисты по дерматологии рассказали о том, какие популярные вредные привычки могут испортить волосы.

Раньше мы рассказывали о том, как избыточное количество соли может влиять на здоровье человека.

Также мы сообщали, что медики объяснили, из-за чего люди страдают по ночам от бессонницы.

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