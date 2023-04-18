Какие продукты повышают давление – медики назвали их

Их нужно срочно выбросить! Медики назвали продукты, повышающие давление
Люди, страдающие гипертонией, могут контролировать повышенное артериальное давление с помощью употребления полезных продуктов. Но медики предупредили, что не все продукты, которые люди считают полезными, могут дать правильный эффект.
Об этом сообщает портал "Healthline"
По словам медиков, существуют разные виды высокого артериального давления, а само оно может быть вызвано разными причинами. Все это зависит от нескольких факторов:
- гены;
- лишний вес;
- возраст;
- семейный анамнез;
- плохой образ жизни;
- место рождения.
Какие продукты могут повысить артериальное давление?
Следует отметить, что повышать артериальное давление (АД) может соль, которая нарушает естественный водный баланс и не дает жидкости попадать в организм человека. Из-за этого стенки кровеносных сосудов сильно страдают, потому что на них оказывается сильное давление.
Поэтому медики советуют убрать из своего рациона продукты, содержащие большое количество соли. Речь идет о:
- соусе песто;
- кетчупе;
- хлебе;
- круассанах;
- сливочном масле и маргарине;
- беконе и колбасе;
- майонезе;
- жареных блюдах;
- соленых закусках;
- готовых супах;
- фастфудах.
Чем можно заменить?
Медики утверждают, что выбирать нужно те продукты питания, в состав которых входит меньше соли. Можно также сократить потребление соли, заменив ее на другие приправы. По словам специалистов, можно употреблять лимон, перец чили, травы и специи, в которые входит небольшое количество натрия.
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