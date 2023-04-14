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Не можете довго заснути ночами? Медики назвали причини безсоння

14 квітня 2023 20:31
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова
Чому люди страждають від безсоння – медики назвали справжні причини
Причини безсоння у людей. Фото: Pexels
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова

Майже 30% людей по всьому світу страждають від проблем зі сном та постійним безсонням. Тому медики розповіли, з яких причин люди не можуть довго заснути та всю ніч страждають від безсоння, намагаючись хоч трохи поспати перед роботою або просто важким днем.

Про це повідомляють у Національному дослідженні охорони здоров'я.

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На психофізичний стан людини впливають різні нервові стреси та відсутність повноцінного відпочинку, через це у людини виникає хронічна втома.

Але нещодавно вчені виявили, з якої причини люди також можуть страждати від безсоння. Мова йде про емоційний та фізичний дискомфорт. Як кажуть вчені, жінки на 17,1% частіше страждають від безсоння, аніж чоловіки, в яких з’являються проблеми зі сном у кількості 11,7%.

Бессонница

Фізичний дискомфорт

В результаті досліджень вчені виявили, що багато жінок страждають від безсоння через вагітність, менструацію та менопаузу. Також рівень безсоння зростає з віком людини та у більшості випадків він пов’язаний з іншими хворобами.

Фізичним дискомфортом вчені також називають головний та спинний біль.

Головная боль

Емоційний дискомфорт

Цей вид проблеми також може спровокувати проблеми зі сном. За словами вчених, безсоння можуть викликати депресія, стрес та тривожність. У цих випадках покращити якість сну допоможе психотерапія та ліки.

Погана погода за вікном теж може впливати на якість сну та викликати безсоння у людини. Причинами поганого сну може бути погана якість повітря, шум або занадто яскраве освітлення у приміщенні.

Бессонница

Щоб зменшити вплив цих чинників та позбавитися безсоння, потрібно ставити вікна, що не дають шуму проникати, та плівки на вікна, що захищають від сонця.

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