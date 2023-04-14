Почему люди страдают от бессонницы – медики назвали настоящие причины

Причины бессонницы у людей. Фото: Pexels

Почти 30% людей по всему миру страдают от проблем со сном и от постоянной бессонницы. Поэтому медики рассказали, по каким причинам люди не могут долго уснуть и всю ночь страдают от бессонницы, пытаясь хоть немного поспать перед работой или просто тяжелым днем.

Об этом сообщает Национальное исследование здравоохранения.

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Но недавно ученые обнаружили, по какой причине люди могут также страдать от бессонницы. Речь идет об эмоциональном и физическом дискомфорте. Как говорят ученые, женщины на 17,1% чаще страдают от бессонницы, чем мужчины, у которых появляются проблемы со сном в количестве 11,7%.

Физический дискомфорт

В результате исследований ученые обнаружили, что многие женщины страдают от бессонницы из-за беременности, менструации и менопаузы. Также уровень бессонницы растет с возрастом и в большинстве случаев он связан с другими болезнями.

Физическим дискомфортом ученые также называют головную и спинную боль.

Эмоциональный дискомфорт

Этот вид проблемы может спровоцировать проблемы со сном. По словам ученых, бессонница может вызвать депрессию, стресс и тревожность. В этих случаях улучшить качество сна поможет психотерапия и лекарства.

Плохая погода за окном может влиять на качество сна и вызывать бессонницу у человека. Причинами плохого сна может быть плохое качество воздуха, шум или слишком яркое освещение в помещении.

Чтобы уменьшить влияние этих факторов и избавиться от бессонницы, нужно ставить окна, не дающие шуму проникать, и пленки на окна, защищающие от солнца.

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