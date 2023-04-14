Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Главная arrow Здоровье arrow Не можете долго уснуть по ночам? Медики назвали причины бессонницы arrow

Не можете долго уснуть по ночам? Медики назвали причины бессонницы

14 апреля 2023 20:31
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова
Почему люди страдают от бессонницы – медики назвали настоящие причины
Причины бессонницы у людей. Фото: Pexels
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова

Почти 30% людей по всему миру страдают от проблем со сном и от постоянной бессонницы. Поэтому медики рассказали, по каким причинам люди не могут долго уснуть и всю ночь страдают от бессонницы, пытаясь хоть немного поспать перед работой или просто тяжелым днем.

Об этом сообщает Национальное исследование здравоохранения.

Читайте также:

На психофизическое состояние человека влияют различные нервные стрессы и отсутствие полноценного отдыха, поэтому у человека возникает хроническая усталость.

Но недавно ученые обнаружили, по какой причине люди могут также страдать от бессонницы. Речь идет об эмоциональном и физическом дискомфорте. Как говорят ученые, женщины на 17,1% чаще страдают от бессонницы, чем мужчины, у которых появляются проблемы со сном в количестве 11,7%.

Бессонница

Физический дискомфорт

В результате исследований ученые обнаружили, что многие женщины страдают от бессонницы из-за беременности, менструации и менопаузы. Также уровень бессонницы растет с возрастом и в большинстве случаев он связан с другими болезнями.

Физическим дискомфортом ученые также называют головную и спинную боль.

Главная боль

Эмоциональный дискомфорт

Этот вид проблемы может спровоцировать проблемы со сном. По словам ученых, бессонница может вызвать депрессию, стресс и тревожность. В этих случаях улучшить качество сна поможет психотерапия и лекарства.

Плохая погода за окном может влиять на качество сна и вызывать бессонницу у человека. Причинами плохого сна может быть плохое качество воздуха, шум или слишком яркое освещение в помещении.

Бессонница

Чтобы уменьшить влияние этих факторов и избавиться от бессонницы, нужно ставить окна, не дающие шуму проникать, и пленки на окна, защищающие от солнца.

Напомним, мы писали, что медики рассказали, какие полезные продукты не дают человеку похудеть.

Раньше мы рассказывали, какими полезные свойствами обладает популярная и любимая клубника.

Также мы сообщали, какие популярные продукты питания оказывают негативное влияние на зрение человека.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

15:46 Каменских впервые прокомментировала развод с Потапом: рэпер не стал молчать

13:06 В Институте демографии сообщили, что Украина находится на грани смены этнического состава нации

12:45 Когда сажать картошку в апреле 2023 года: лучшие даты и важные нюансы

23:13 Курс изменится: что будет с долларом перед Пасхой

17:31 Усик с женой покинули Украину: опубликован прощальный снимок

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

11:45 Мудрик может уйти из "Челси": на украинца претендуют два клуба

13:36 Какие денежные выплаты гарантирует государство военным после демобилизации в 2023 году: список

06:23 20 тыс. гривен к пенсии: кому из пенсионеров могут доплатить такую сумму

09:52 Число ликвидированных оккупантов приближается к 180 тысячам: Генштаб обнародовал новую статистику

15:55 Кто из мужчин сможет получить отсрочку от службы на пять лет: закон

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB