Які популярні продукти не дають схуднути – що важливо знати

Продукти, що не дають схуднути. Фото: Pexels

Багато людей думає, що скинути зайву вагу можна завдяки відмові від солодощів та обміну їх на сухофрукти з горіхами. Але медики стверджують, що це не так, адже продукти, які люди вважають "дієтичними", погано впливають на організм.

Про це повідомляє нутриціолог та фітнес-тренер Віктор Мандзяк на своїй сторінці у Facebook.

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Фітнес-тренер стверджує, що для скидання зайвої ваги потрібно правильно харчуватися. Йдеться про те, щоб додати до свого раціону горіхи, мед, сухофрукти, оливкову олію, авокадо та інші продукти, що мають корисні властивості.

Нутриціолог також зазначає, що для схуднення не потрібно їсти правильні та здорові продукти. За його словами, йдеться про енергетичну цінність харчування, адже тут важливі саме калорії, які вживає людина щодня.

Фахівець порівняв калорійність деяких продуктів харчування із цукром, який погано впливає на організм людини. З’ясувалося, що до складу авокадо входить в 3,4 рази менше калорій, ніж у цукрі. Те ж саме можна сказати й про мед, у якому на 17% менше калорій, та про сухофрукти, які містять на 37% менше калорій.

Але горіхи мають у своєму складі на 52% більше калорій, ніж у цукрі, а в оливковій олії калорій в два рази більше, аніж у цукрі.

Як правильно скинути зайву вагу?

Фітнес-тренер розповів, як можна схуднути, звертаючи увагу на раціон харчування, калорії, активність та спосіб життя.

Для цього важливо:

робити дефіцит калорій;

вживати фрукти з овочами, м’ясо та рибу, молочні продукти, бобові, горіхи, крупи, насіння та картоплю, які наситять організм та дадуть йому все необхідне;

вживати снеки, перероблене м’ясо та солодощі, щоб жити повноцінним життям та не зриватися;

додавати силові вправи та більше прогулянок на свіжому повітрі;

добре спати, адже саме під час сну людина не буде відчувати голоду та тягу до їжі з великою кількістю калорій.

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