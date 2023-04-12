Какие популярные продукты не дают похудеть – что важно знать

Продукты, которые не дают похудеть. Фото: Pexels

Многие думают, что сбросить лишний вес можно благодаря отказу от сладостей и обмену их на сухофрукты с орехами. Но медики утверждают, что это не так, ведь продукты, которые люди считают диетическими, плохо влияют на организм.

Об этом сообщает нутрициолог и фитнес-тренер Виктор Мандзяк на своей странице в Facebook.

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Фитнес-тренер утверждает, что для сброса лишнего веса нужно правильно питаться. Речь идет о том, чтобы добавить в свой рацион орехи, мед, сухофрукты, оливковое масло, авокадо и другие продукты, которые обладают полезными свойствами.

Нутрициолог также отмечает, что для похудения не нужно есть правильные и здоровые продукты. По его словам, речь идет об энергетической ценности питания, ведь важны именно калории, которые употребляет человек каждый день.

Специалист сравнил калорийность некоторых продуктов питания с сахаром, плохо влияющим на организм человека. Выяснилось, что в состав авокадо входит в 3,4 раза меньше калорий, чем в сахаре. То же самое можно сказать и о меде, в котором на 17% меньше калорий, и о сухофруктах, содержащих на 37% меньше калорий.

Но орехи имеют в своем составе на 52% больше калорий, чем в сахаре, а в оливковом масле калорий в два раза больше, чем в сахаре.

Как правильно сбросить лишний вес?

Фитнес-тренер рассказал, как можно похудеть, обращая внимание на рацион питания, калории, активность и образ жизни.

Для этого важно:

создавать дефицит калорий;

употреблять фрукты с овощами, мясо и рыбу, молочные продукты, бобовые, орехи, крупы, семена и картофель, которые насытят организм и дадут ему все необходимое;

употреблять снеки, переработанное мясо и сладости, чтобы жить полноценной жизнью и не срываться;

добавлять силовые упражнения и больше прогулок на открытом воздухе;

хорошо спать, ведь именно во время сна человек не будет чувствовать голод и тягу к еде с большим количеством калорий.

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