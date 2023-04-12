Як полуниця впливає на здоров'я людини – медики назвали корисні властивості

Користь полуниці для організму людини. Фото: Pexels

Медики розповіли, яку користь для здоров’я людини несе один з улюблених фруктів весні та літа – полуниця. За словами лікарів, вона знищує поганий холестерин, стабілізує здоров’я серця, є профілактикою онкологічних захворювань, підтримує баланс цукру в крові та зміцнює імунітет.

Про це повідомляє портал "Everyday Health"

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Яку користь несе полуниця

Знижує рівень поганого холестерину

До складу полуниці входить багато клітковини, яка допомагає знизити рівень поганого холестерину. Також полуниця допомагає запобігти атеросклерозу завдяки великої кількості антиоксидантів у складі.

Вчені з’ясували, що у людей, які щодня їдять полуницю, на 14% знижується рівень холестерину. Справа в тому, що у складі полуниці є не тільки клітковина, а й вітамін С та біоактивні речовини.

Підтримує серцевий стан людини

Завдяки тому, що полуниця має багато калію, вона може принести користь гіпертонікам. Також цей компонент підтримує постійну роботу серцевого м’яза, стабілізуючи артеріальний тиск та знижуючи тиск на систему серця та судин.

Є профілактикою онкологічних хвороб

Полуниця має найвищу антиоксидантну цінність, тому можна підтримувати споживання антиоксидантів за допомогою щоденного вживання полуниці.

Підтримує вміст цукру в крові

Порушення балансу цукру в крові провокує ризик ожиріння, діабет другого типу та проблеми із серцем. Якщо людина страждає від діабету, вона може забезпечити більш збалансований рівень цукру в крові. Для цього потрібно пити в перекусах склянку кефіру з полуницею.

Зміцнює імунітет

Полуниця містить у своєму складі вітамін С, який бореться з різними інфекціями та зміцнює імунітет людини.

Дає відчуття ситості на тривалий час

Цей фрукт допомагає контролювати вагу завдяки тому, що він здатний продовжити час насичення організму. Можна також це зробити за допомогою вживання улюбленої полуниці із двома цільними ядрами волоського горіха.

Покращує стан шкіри

Завдяки вітаміну С та антиоксидантам у складі полуниці шкіра людини виглядає більш живою та гладкою. Також полуниця зменшує запалення, пов’язані з акне.

Запобігає запору

Улюблена полуниця також підтримує водний баланс та постійну дефекацію, а також збільшує перистальтику кишечника та обсяг випорожнень. Люди, які страждають від запорів, можуть це виправити, вживаючи щодня порцію свіжої полуниці.

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