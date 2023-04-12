Как клубника влияет на здоровье человека – медики назвали полезные свойства

Польза клубники для человеческого организма. Фото: Pexels

Медики рассказали, какую пользу для здоровья человека несет один из любимых фруктов весной и летом – клубника. По словам врачей, она уничтожает плохой холестерин, стабилизирует здоровье сердца, является профилактикой онкологических заболеваний, поддерживает баланс сахара в крови и укрепляет иммунитет.

Об этом сообщает портал "Everyday Health"

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Какую пользу несет клубника

Снижает уровень плохого холестерина

В состав клубники входит много клетчатки, помогающей снизить уровень плохого холестерина. Также клубника помогает предотвратить атеросклероз благодаря большому количеству антиоксидантов в составе.

Ученые выяснили, что у людей, которые ежедневно едят клубнику, на 14% снижается уровень холестерина. Дело в том, что в составе клубники есть не только клетчатка, но и витамин С и биоактивные вещества.

Поддерживает сердечное состояние человека

Благодаря тому, что клубника имеет много калия, она может принести пользу гипертоникам. Также этот компонент поддерживает постоянную работу сердечной мышцы, стабилизируя артериальное давление и снижая давление на систему сердца и сосудов.

Является профилактикой онкологических болезней

Клубника обладает высокой антиоксидантной ценностью, поэтому можно поддерживать потребление антиоксидантов с помощью ежедневного употребления клубники.

Поддерживает содержание сахара в крови

Нарушение баланса сахара в крови провоцирует риск ожирения, диабет второго типа и проблемы с сердцем. Если человек страдает диабетом, он может обеспечить более сбалансированный уровень сахара в крови. Для этого нужно пить в перекусах стакан кефира с клубникой.

Укрепляет иммунитет

Клубника содержит витамин С, который борется с различными инфекциями и укрепляет иммунитет человека.

Дает ощущение сытости на длительное время

Этот фрукт помогает контролировать вес благодаря тому, что он способен продлить время насыщения организма. Можно также сделать это с помощью употребления любимой клубники с двумя цельными ядрами грецкого ореха.

Улучшает состояние кожи

Благодаря витамину С и антиоксидантам в составе клубники кожа человека выглядит более живой и гладкой. Также клубника уменьшает воспаления, связанные с акне.

Предотвращает запор

Любимая клубника также поддерживает водный баланс и постоянную дефекацию, а также увеличивает перистальтику кишечника и объем стула. Люди, страдающие запорами, могут это исправить, употребляя ежедневно порцию свежей клубники.

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