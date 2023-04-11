Продукти, що здатні зіпсувати зір – медики виділили найголовніші

Погіршення зору через харчування. Фото: pexels

Дієтологи зазначили, що раціон харчування людини дуже суттєво впливає на серцево-судинну систему, що згодом може вплинути на стан здоров’я очей. Тому медики стверджують, що поганими для здоров'я очей продуктами є макарони та хліб.

Про це повідомляють у Assil Gaur Eye Institute of Los Andeles.

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Медики кажуть, що у складі білого хлібу та макаронів є прості вуглеводи, які провокують великі ризики дегенерації жовтої плями з віком. Справа в тому, що прості вуглеводи підвищують рівень цукру в крові, через що з віком можуть страждати кровоносні судини.

Дегенерація жовтої плями з віком

Це відбувається у людей, вік яких становить 50-60 років. Середня частина зору сильно страждає через це, тому людині у такому віці стає складніше читати або впізнавати людині здалеку. Це може впливати на одне або одразу два ока людини, через що людина:

бачить прямі лінії у кривому або хвилястому вигляді;

бачить об’єкти у вигляді, що менше, ніж звичайний;

бачить речі не такими кольоровими, як раніше;

має галюцінації.

Тому медики рекомендують мінімізувати кількість білого хлібу та макаронів, замінивши їх цільнозерновими сортами. Так можна не допустити того, щоб рівень цукру в крові різко знизився.

Які ще продукти несуть шкоду для очей

Очі людини може псувати також оброблене м’ясо, які містить у своєму складі велику кількість натрію. Ця речовина може викликати підвищення артеріального тиску та навіть гіпертонічну ретинопатію, тобто, через пошкоджені кровоносні судини людина починає втрачати зір.

Багато обробленого м’яса може також викликати невропатію через те, що порушення кровотоку знищує нервові клітини, та людина втрачає зір. Тому медики радять зменшити споживання цих продуктів.

Також фахівці стверджують, що продукти, що смажаться у фритюрі за допомогою трансжирів, можуть підвищити рівень холестерину в організмі людини. Через це в неї з’являються проблеми з кровоносними судинами.

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