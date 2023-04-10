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Має багато білку: медики назвали найкорисніший молочний продукт

10 квітня 2023 17:00
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова
Який молочний продукт несе найбільшу користь для організму – медики назвали причину
Медики розповіли, який молочний продукт є найкориснішим.
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова

Медики назвали молочний продукт, який несе найбільшу користь для організму людини. За словами гастроентерологів, таким продуктом слід вважати сир, до складу якого входить велика кількість білка, та що несе велику користь для системи серця та сосудів.

Про це повідомляє портал "Eater"

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Є безліч суперечок, які стосуються молочних продуктів та їхнього впливу на організм людини. Наприклад, одні фахівці рекомендують не зловживати молочні продукти в той час, як інші експерти вказують на дивовижні властивості.

Який молочний продукт є найкориснішим

Вчені з’ясували, що найкориснішим для організму людини молочним продуктом є сир. Насамперед, до складу сирів не майже не входить лактоза, через яку страждає багато людей. Крім цього, цей продукт має більше білка, ніж інші продукти.

Які властивості має сир

В чому його небезпека

Крім користі, варто звернути увагу й на небезпеку вживання сирів. Справа в тому, що сир містить високий рівень жирності, яка підвищує рівень "поганого" холестерину в крові. Медики стверджують, що через сир в людини може з’явитися захворювання артерій (атеросклероз).

Чи несе сир користь для організму

Але дослідники з Ірландії з’ясували, що жир із сиру організм людини по-іншому сприймає. Саме тому сир не несе шкоди для серцево-судинної системи людини як, наприклад, вершкове масло.

Варто зазначити, що організму людини харчову цінність приносять виключно натуральні молочні продукти. Мова йде про ті продукти, у складі яких немає різних добавок.

Нагадаємо, ми писали, що дослідники створили унікальну батарейку, яка може знищити ракові клітини в організмі людини.

Раніше ми розповідали, які продукти харчування можуть довести підлітка до депресії та стресу.

Також ми повідомляли, чи може штучний інтелект оцінювати стан серця людини.

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