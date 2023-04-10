Какой молочный продукт несет наибольшую пользу для организма – медики назвали причину

Имеет много белка: медики назвали самый полезный молочный продукт
Медики назвали молочный продукт, который несет наибольшую пользу организму человека. По словам гастроэнтерологов, таким продуктом следует считать сыр, в который входит большое количество белка, и который несет большую пользу для системы сердца и сосудов.
Об этом сообщает портал "Eater"
Есть множество споров, касающихся молочных продуктов и их влияния на организм человека. К примеру, одни специалисты рекомендуют не злоупотреблять молочными продуктами в то время, как другие эксперты указывают на удивительные свойства.
Какой молочный продукт является самым полезным
Ученые выяснили, что самым полезным для организма человека молочным продуктом является творог. Прежде всего, в состав сыров не почти не входит лактоза, из-за которой страдают многие люди. Кроме того, этот продукт имеет больше белка, чем другие продукты.
В чем его опасность
Кроме пользы, следует обратить внимание и на опасность употребления сыров. Дело в том, что сыр содержит высокий уровень жирности, повышающий уровень "плохого" холестерина в крови. Медики утверждают, что из-за сыра у человека может появиться заболевание артерий (атеросклероз).
Но исследователи из Ирландии выяснили, что жир из творога организм человека по-другому воспринимает. Именно поэтому сыр не несет вреда для сердечно-сосудистой системы человека как, например, сливочное масло.
Следует отметить, что организму человека пищевую ценность приносят исключительно натуральные молочные продукты. Речь идет о тех продуктах, в составе которых нет разных добавок.
Напомним, мы писали, что исследователи создали уникальную батарейку, которая может уничтожить раковые клетки в организме человека.
Ранее мы рассказывали, какие продукты питания могут привести подростка к депрессии и стрессу.
Также мы сообщали, может ли искусственный интеллект оценивать состояние сердца человека.