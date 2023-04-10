Какой молочный продукт несет наибольшую пользу для организма – медики назвали причину

Медики рассказали, какой молочный продукт самый полезный.

Медики назвали молочный продукт, который несет наибольшую пользу организму человека. По словам гастроэнтерологов, таким продуктом следует считать сыр, в который входит большое количество белка, и который несет большую пользу для системы сердца и сосудов.

Об этом сообщает портал "Eater"

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Есть множество споров, касающихся молочных продуктов и их влияния на организм человека. К примеру, одни специалисты рекомендуют не злоупотреблять молочными продуктами в то время, как другие эксперты указывают на удивительные свойства.

Какой молочный продукт является самым полезным

Ученые выяснили, что самым полезным для организма человека молочным продуктом является творог. Прежде всего, в состав сыров не почти не входит лактоза, из-за которой страдают многие люди. Кроме того, этот продукт имеет больше белка, чем другие продукты.

В чем его опасность

Кроме пользы, следует обратить внимание и на опасность употребления сыров. Дело в том, что сыр содержит высокий уровень жирности, повышающий уровень "плохого" холестерина в крови. Медики утверждают, что из-за сыра у человека может появиться заболевание артерий (атеросклероз).

Но исследователи из Ирландии выяснили, что жир из творога организм человека по-другому воспринимает. Именно поэтому сыр не несет вреда для сердечно-сосудистой системы человека как, например, сливочное масло.

Следует отметить, что организму человека пищевую ценность приносят исключительно натуральные молочные продукты. Речь идет о тех продуктах, в составе которых нет разных добавок.

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