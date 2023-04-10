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Имеет много белка: медики назвали самый полезный молочный продукт

10 апреля 2023 17:00
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова
Какой молочный продукт несет наибольшую пользу для организма – медики назвали причину
Медики рассказали, какой молочный продукт самый полезный.
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова

Медики назвали молочный продукт, который несет наибольшую пользу организму человека. По словам гастроэнтерологов, таким продуктом следует считать сыр, в который входит большое количество белка, и который несет большую пользу для системы сердца и сосудов.

Об этом сообщает портал "Eater"

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Есть множество споров, касающихся молочных продуктов и их влияния на организм человека. К примеру, одни специалисты рекомендуют не злоупотреблять молочными продуктами в то время, как другие эксперты указывают на удивительные свойства.

Какой молочный продукт является самым полезным

Ученые выяснили, что самым полезным для организма человека молочным продуктом является творог. Прежде всего, в состав сыров не почти не входит лактоза, из-за которой страдают многие люди. Кроме того, этот продукт имеет больше белка, чем другие продукты.

Какие свойства имеет сыр

В чем его опасность

Кроме пользы, следует обратить внимание и на опасность употребления сыров. Дело в том, что сыр содержит высокий уровень жирности, повышающий уровень "плохого" холестерина в крови. Медики утверждают, что из-за сыра у человека может появиться заболевание артерий (атеросклероз).

Несет ли сыр пользу для организма

Но исследователи из Ирландии выяснили, что жир из творога организм человека по-другому воспринимает. Именно поэтому сыр не несет вреда для сердечно-сосудистой системы человека как, например, сливочное масло.

Следует отметить, что организму человека пищевую ценность приносят исключительно натуральные молочные продукты. Речь идет о тех продуктах, в составе которых нет разных добавок.

Напомним, мы писали, что исследователи создали уникальную батарейку, которая может уничтожить раковые клетки в организме человека.

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