У Львові безкоштовно консультуватимуть дітей з хворобами печінки

Обстеження 19 квітня будуть безкоштовними

У Всесвітній день печінки – 19 квітня, спеціалісти лікарні святого Миколая Першого медичного об’єднання Львова консультуватимуть дітей із захворюваннями печінки і жовчних шляхів. Обстеження цього дня будуть безкоштовними.

Про це повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

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"До хірургічного відділення нашої дитячої лікарні поступає багато дітей із портальними гіпертензіями, жовчно-кам’яною хворобою, вродженими вадами печінки та жовчних шляхів, холестатичними жовтяницями. Найчастіше причиною таких патологій та їх ускладнень є надто пізня діагностика", — пояснюють у лікарні.

Консультуватиме діток завідувач відділення хірургії лікарні святого Миколая, хірург із 20-річним досвідом Олександр Калінчук, а також дитяча гастроентерологиня Софія Нагурська.

Потрапити на консультацію можна, попередньо зареєструвавшись за посиланням.

Нагадаємо, ми раніше писали, що Львівська лікарня отримала апарат ШВЛ, який призначений для дітей вагою від 500 грам.