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Во Львове будут бесплатно консультировать детей с болезнями печени

7 апреля 2023 15:52
5a25a390-0ff2-4ac9-5a2d-57acbef1b900 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналист
Во Львове будут бесплатно консультировать детей с болезнями печени
Обследования 19 апреля будут бесплатными
5a25a390-0ff2-4ac9-5a2d-57acbef1b900 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналист

Во Всемирный день печени – 19 апреля специалисты больницы святого Николая Первого медицинского объединения Львова будут консультировать детей с заболеваниями печени и желчных путей. Обследования в этот день будут бесплатными.

Об этом сообщили в пресс-службе Львовского городского совета .

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"В хирургическое отделение нашей детской больницы поступает много детей с портальными гипертензиями, желчно-каменной болезнью, врожденными пороками печени и желчных путей, холестатическими желтухами. Чаще всего причиной таких патологий и их осложнений является слишком поздняя диагностика", — объясняют в больнице.

Будет консультировать детей заведующий отделением хирургии больницы святого Николая, хирург с 20-летним опытом Александр Калинчук, а также детская гастроэнтерологиня София Нагурская.

Попасть на консультацию можно, предварительно зарегистрировавшись по ссылке.

Напомним, мы ранее писали, что Львовская больница получила аппарат ИВЛ , предназначенный для детей весом от 500 грамм.

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