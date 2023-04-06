Львівська лікарня отримала апарат ШВЛ яикий призначений для дітей, вагою від 500 грам

Цей апарат обласна клінічна дитяча лікарня «ОХМАТДИТ» отримала від благодійників

Львівська обласна клінічна дитяча лікарня "ОХМАТДИТ" отримала від благодійників портативний апарат штучної вентилції легень та систему терморегуляції Tecotherm NEO. Його головна особливість у тому, що він розрахований на вентиляцію легень пацієнтів від 500 грамів.

Про це повідомили у Львівській Обласній Дитячій Клінічній Лікарні Охматдит

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"Його особливістю є те, що компактний і легкий вентилятор забезпечує точне управління вентиляцією аналогічно до стаціонарних апаратів ШВЛ і розрахований на вентиляцію пацієнтів від 500 грамів. Може використовуватися як у автомобілях швидкої допомоги, так і з інкубаторами для транспортування новонароджених", — йдеться в повідомленні.

Система терморегуляції Tecotherm NEO — це система для тотального охолодження новонародженого, яка використовує технології для контрольованої гіпотермії. Як зазначають у лікарні, станом на сьогодні лікувальна гіпотермія є єдиним методом, який допомагає запобігти чи зменшити ознаки важкого неврологічного дефіциту у дітей котріперенесли важке кисневе голодування.

Нагадаємо, ми раніше писали, що у Львівському Охматдиті вперше провели операції з виправлення деформації щелепи.Фахівці Міжрегіонального центру дитячої щелепно-лицевої хірургії спільно з LEAP Global Missions та хірургом Craig Hobar прооперували дітей з вадами обличчя.