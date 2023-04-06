Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Медицина arrow Львівська лікарня отримала апарат ШВЛ яикий призначений для дітей, вагою від 500 грам arrow

Львівська лікарня отримала апарат ШВЛ яикий призначений для дітей, вагою від 500 грам

6 квітня 2023 17:21
5a25a390-0ff2-4ac9-5a2d-57acbef1b900 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналіст
Львівська лікарня отримала апарат ШВЛ яикий призначений для дітей, вагою від 500 грам
Цей апарат обласна клінічна дитяча лікарня «ОХМАТДИТ» отримала від благодійників
5a25a390-0ff2-4ac9-5a2d-57acbef1b900 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналіст

Львівська обласна клінічна дитяча лікарня "ОХМАТДИТ" отримала від благодійників портативний апарат штучної вентилції легень та систему терморегуляції Tecotherm NEO. Його головна особливість у тому, що він розрахований на вентиляцію легень пацієнтів від 500 грамів.

Про це повідомили у Львівській Обласній Дитячій Клінічній Лікарні Охматдит

Читайте також:

"Його особливістю є те, що компактний і легкий вентилятор забезпечує точне управління вентиляцією аналогічно до стаціонарних апаратів ШВЛ і розрахований на вентиляцію пацієнтів від 500 грамів. Може використовуватися як у автомобілях швидкої допомоги, так і з інкубаторами для транспортування новонароджених",  — йдеться в повідомленні.

Система терморегуляції Tecotherm NEO  — це система для тотального охолодження новонародженого, яка використовує технології для контрольованої гіпотермії. Як зазначають у лікарні, станом на сьогодні лікувальна гіпотермія є єдиним методом, який допомагає запобігти чи зменшити ознаки важкого неврологічного дефіциту у дітей котріперенесли важке кисневе голодування.

Нагадаємо, ми раніше писали, що у Львівському Охматдиті вперше провели операції з виправлення деформації щелепи.Фахівці Міжрегіонального центру дитячої щелепно-лицевої хірургії спільно з LEAP Global Missions та хірургом Craig Hobar прооперували дітей з вадами обличчя. 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

23:13 Курс зміниться: що буде з доларом перед Великоднем

12:45 Коли садити картоплю у квітні 2023: найкращі дати та важливі нюанси

16:22 В Україні змінюють граничний вік прийняття на військову службу офіцерів

19:18 Донька Ольги Сумської разом з чоловіком відвідала прем'єру серіалу від пропутінського режисера

06:23 20 тис. гривень до пенсії: кому з пенсіонерів можуть доплатити таку суму

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

19:50 Чим та як слід поливати моркву, щоб зібрати багатий урожай: секрет городників

Новина з відео

19:31 Окупант поділився враженнями від перебування на передовій та про ставлення до мобілізованих, — ГУР

21:11США незабаром оголосять про новий пакет допомоги Україні, — Кірбі

Новина з відео

12:15Зеленський розповів про секретну зброю, яка допомогла захистити Київську область від окупантів

Новина з фото

16:35 У Києві попрощалися з тренеркою з художньої гімнастики Альбіною Дерюгіною

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB