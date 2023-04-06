Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Главная arrow Медицина arrow Львовская больница получила аппарат ИВЛ, предназначенный для детей весом от 500 грамм arrow

Львовская больница получила аппарат ИВЛ, предназначенный для детей весом от 500 грамм

6 апреля 2023 17:21
5a25a390-0ff2-4ac9-5a2d-57acbef1b900 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналист
Львовская больница получила аппарат ИВЛ предназначен для детей, весом от 500 грамм.
Этот аппарат областная клиническая детская больница "ОХМАТДИТ" получила от благотворителей
5a25a390-0ff2-4ac9-5a2d-57acbef1b900 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналист

Львовская областная клиническая детская больница "ОХМАТДИТ" получила от благотворителей портативный аппарат искусственной вентиляции легких и систему терморегуляции Tecotherm NEO. Его главная особенность состоит в том, что он рассчитан на вентиляцию легких пациентов от 500 грамм.

Об этом сообщили во Львовской областной детской клинической больнице "Охматдет"

Читайте также:

"Его особенностью является то, что компактный и легкий вентилятор обеспечивает точное управление вентиляцией аналогично стационарным аппаратам ИВЛ и рассчитан на вентиляцию пациентов от 500 грамм. Может использоваться как в автомобилях скорой помощи, так и с инкубаторами для транспортировки новорожденных",  — говорится в сообщении.

Система терморегуляции Tecotherm NEO  — это система для тотального охлаждения новорожденного, использующая технологии для контролируемой гипотермии. Как отмечают в больнице, на сегодня лечебная гипотермия является единственным методом, который помогает предотвратить или уменьшить признаки тяжелого неврологического дефицита у детей, перенесших тяжелую кислородную голодовку.

Напомним, мы ранее писали, что во Львовском "Охматдете" впервые провели операции по исправлению деформации челюсти . Специалисты Межрегионального центра детской челюстно-лицевой хирургии совместно с LEAP Global Missions и хирургом Craig Hobar прооперировали детей с пороками лица.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

23:13 Курс изменится: что будет с долларом перед Пасхой

12:45 Когда сажать картошку в апреле 2023 года: лучшие даты и важные нюансы

16:22 В Украине меняют предельный возраст принятия на военную службу офицеров

19:18 Дочь Ольги Сумской вместе с мужем посетила премьеру сериала от пропутинского режиссера

06:23 20 тыс. гривен к пенсии: кому из пенсионеров могут доплатить такую сумму

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

19:50 Чем и как следует поливать морковь, чтобы собрать богатый урожай: секрет огородников

Новина з відео

19:31 Оккупант поделился впечатлениями от пребывания на передовой и об отношении к мобилизованным, — ГУР

21:11США вскоре объявят о новом пакете помощи Украине, — Кирби

Новина з відео

12:15Зеленский рассказал о секретном оружии, которое помогло защитить Киевскую область от оккупантов

Новина з фото

16:35 В Киеве попрощались с тренером по художественной гимнастике Альбиной Дерюгиной

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB