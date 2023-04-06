Львовская больница получила аппарат ИВЛ предназначен для детей, весом от 500 грамм.

Этот аппарат областная клиническая детская больница "ОХМАТДИТ" получила от благотворителей

Львовская областная клиническая детская больница "ОХМАТДИТ" получила от благотворителей портативный аппарат искусственной вентиляции легких и систему терморегуляции Tecotherm NEO. Его главная особенность состоит в том, что он рассчитан на вентиляцию легких пациентов от 500 грамм.

Об этом сообщили во Львовской областной детской клинической больнице "Охматдет"

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"Его особенностью является то, что компактный и легкий вентилятор обеспечивает точное управление вентиляцией аналогично стационарным аппаратам ИВЛ и рассчитан на вентиляцию пациентов от 500 грамм. Может использоваться как в автомобилях скорой помощи, так и с инкубаторами для транспортировки новорожденных", — говорится в сообщении.

Система терморегуляции Tecotherm NEO — это система для тотального охлаждения новорожденного, использующая технологии для контролируемой гипотермии. Как отмечают в больнице, на сегодня лечебная гипотермия является единственным методом, который помогает предотвратить или уменьшить признаки тяжелого неврологического дефицита у детей, перенесших тяжелую кислородную голодовку.

Напомним, мы ранее писали, что во Львовском "Охматдете" впервые провели операции по исправлению деформации челюсти . Специалисты Межрегионального центра детской челюстно-лицевой хирургии совместно с LEAP Global Missions и хирургом Craig Hobar прооперировали детей с пороками лица.