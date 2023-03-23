У Львові відкрили лабораторію генетичних досліджень

Вартість проєкту — понад 4 млн грн

У Західноукраїнському спеціалізованому дитячому медичному центрі запрацювала лабораторія молекулярно-генетичних досліджень. У ній будуть проводити імуно-генетичні обстеження для пацієнтів до і після трансплантації, а також для дітей з онкологічними, онкогематологічними та нефрологічними захворюваннями. Раніше такі дослідження були доступні лише у референс-лабораторії у Києві.

Про це повідомили у Центрі.

Нова генетична лабораторія — унікальна на заході України, кажуть у Центрі. Новітні методи генетичної діагностики, які будуть проводити у Центрі, досі були доступні лише у референс-лабораторії столиці. Пріоритетним напрямком нового підрозділу є HLA-типування різної роздільної здатності.

"Створення підрозділу генетики і HLА-типування продиктовано передовсім розвитком трансплантології у нашому Центрі. Ми розпочали і продовжуємо робити трансплантації нирки і кісткового мозку. На сьогодні у Центрі проведено близько 10 пересадок нирки і 5 аутологічних пересадок стовбурових клітин. Мотивацією для нас є наші пацієнти, які потребують специфічного лікування. І ми намагаємось це їм забезпечити", — повідомив директор Центру Андрій Синюта.

За словами завідувачки клініко-лабораторії Алли Мих, робота нової лабораторії буде спрямована на допомогу передусім онкогематологічним хворим (тобто тим, у кого діагностували злоякісні захворювання кровотворної та лімфоїдної тканини), а також пацієнтам, які проходять лікування до- та після трансплантації. Потужності генетичного підрозділу лабораторії дозволяють щорічно охоплювати понад 1000 пацієнтів.

У центрі повідомили, що все обладнання у лабораторії і необхідні реагенти сертифіковані, придбані у провідних виробників медичного обладнання в Європі та світі. Прилади, на яких виконуватимуть високоспеціалізовані генетичні дослідження, синхронізовані з контролем якості закордонних лабораторій, і залучені до системи зовнішнього міжлабораторного моніторингу.

До створення нового унікального підрозділу активно долучились фахівці Центру та БФ "Крила надії" за фінансової підтримки Nova Ukraine та Fooksman Family Foundation. Лабораторію розмістили у відремонтованих та адаптованих приміщеннях. Вартість проєкту — понад 4 млн грн.

"Потреба в такйі лабораторії виникла давно. Але гостро ми це відчули з запуском трансплантації і під час повномасштабного вторгнення. Адже якщо з єдиною лабораторією у Києві щось трапиться, діти із важкими недугами не зможуть отримувати повноцінне лікування в Україні. Тому безмежно вдячна нашим партнерами, друзям і водночас благодійникам — Nova Ukraine та Fooksman Family Foundation за підтримку і розуміння важливості цього проєкту, а також усім хто долучився до його втілення", — повідомила директорка БФ "Крила надії" Наталія Ліпська.

Нагадаємо, ми раніше писали, що до Львова наприкінці квітня за підтримки БФ "Разом для України" приїде команда провідних нейрохірургів зі США, які консультуватимуть і оперуватимуть пацієнтів із захворюваннями головного та спинного мозку.