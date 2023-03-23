До Львова наприкінці квітня приїдуть провідні нейрохірурги зі США
До Львова наприкінці квітня за підтримки БФ "Разом для України" приїде команда провідних нейрохірургів зі США, які консультуватимуть і оперуватимуть пацієнтів із захворюваннями головного та спинного мозку. Українці, які мають такі захворювання, можуть записатися на консультацію.
Про це інформує пресслужба Львівської міської ради.
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Упродовж тижня, з 30 квітня до 6 травня, закордонні спеціалісти у львівській лікарні св. Пантелеймона консультуватимуть тих, у кого є судинні патології, зокрема, аневризми, артеріовенозні мальформації головного та спинного мозку, невралгії трійчастого нерва, пухлини, патології хребта — спондилолістези, сколіотичні деформації, повідомили в ЛМР.
Згодом закордонні лікарі спільно з львівськими нейрохірургами проведуть оперативні втручання для найважчих пацієнтів.
Місія американських лікарів триватиме з 30 квітня до 6 травня. Якщо ви хочете потрапити на консультацію до американських спеціалістів, достатньо зареєструватись за посиланням.
Деталі можна дізнатися за номером: 0800333003.
Нагадаємо, ми раніше писали, що у Львові лікарі перезапустили серце 101-річної жінки. Вони встановили пенсіонерці вже третій на її віку кардіостимулятор.
Також провідний хірург із Італії допомагав лікувати поранених у Львові.