До Львова наприкінці квітня приїдуть провідні нейрохірурги зі США

Лікарі консультуватимуть і оперуватимуть пацієнтів зі складними захворюваннями головного та спинного мозку

До Львова наприкінці квітня за підтримки БФ "Разом для України" приїде команда провідних нейрохірургів зі США, які консультуватимуть і оперуватимуть пацієнтів із захворюваннями головного та спинного мозку. Українці, які мають такі захворювання, можуть записатися на консультацію.

Про це інформує пресслужба Львівської міської ради.

Упродовж тижня, з 30 квітня до 6 травня, закордонні спеціалісти у львівській лікарні св. Пантелеймона консультуватимуть тих, у кого є судинні патології, зокрема, аневризми, артеріовенозні мальформації головного та спинного мозку, невралгії трійчастого нерва, пухлини, патології хребта — спондилолістези, сколіотичні деформації, повідомили в ЛМР.

Згодом закордонні лікарі спільно з львівськими нейрохірургами проведуть оперативні втручання для найважчих пацієнтів.

Місія американських лікарів триватиме з 30 квітня до 6 травня. Якщо ви хочете потрапити на консультацію до американських спеціалістів, достатньо зареєструватись за посиланням.

Деталі можна дізнатися за номером: 0800333003.

Нагадаємо, ми раніше писали, що у Львові лікарі перезапустили серце 101-річної жінки. Вони встановили пенсіонерці вже третій на її віку кардіостимулятор.

Також провідний хірург із Італії допомагав лікувати поранених у Львові.