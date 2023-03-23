Во Львов в конце апреля приедут ведущие нейрохирурги из США
Во Львов в конце апреля при поддержке БФ "Вместе для Украины" приедет команда ведущих нейрохирургов из США, которые будут консультировать и оперировать пациентов с заболеваниями головного и спинного мозга. Украинцы, у которых такие заболевания, могут записаться на консультацию.
Об этом сообщает пресс-служба Львовского городского совета.
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В течение недели, с 30 апреля по 6 мая, зарубежные специалисты во львовской больнице св. Пантелеймона будут консультировать тех, у кого есть сосудистые патологии, в частности, аневризмы, артериовенозные мальформации головного и спинного мозга, невралгии тройничного нерва, опухоли, патологии позвоночника — спондилолистезы, сколиотические деформации, сообщили в ЛГС.
Затем зарубежные врачи совместно с львовскими нейрохирургами проведут оперативные вмешательства для самых тяжелых пациентов.
Миссия американских врачей продлится с 30 апреля по 6 мая. Если вы хотите попасть на консультацию к американским специалистам, достаточно зарегистрироваться по ссылке.
Подробности можно узнать по номеру: 0800333003.
Напомним, мы ранее писали, что во Львове врачи перезапустили сердце 101-летней женщины. Они установили пенсионерке уже третий кардиостимулятор.
Также ведущий хирург из Италии помогал лечить раненых во Львове.