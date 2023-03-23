Во Львове открыли лабораторию генетических исследований

Стоимость проекта - более 4 млн грн

В Западноукраинском специализированном детском медицинском центре заработала лаборатория молекулярно-генетических исследований. В нем будут проводить иммуно-генетические обследования для пациентов до и после трансплантации, а также для детей с онкологическими, онкогематологическими и нефрологическими заболеваниями. Ранее такие исследования были доступны только в референс-лаборатории в Киеве.

Об этом сообщили в Центре.

Новая генетическая лаборатория уникальна на западе Украины, говорят в Центре. Новейшие методы генетической диагностики, которые будут проводить в Центре, до сих пор были доступны только в референс-лаборатории столицы. Приоритетным направлением нового подразделения является HLA-типирование разного разрешения.

"Создание подразделения генетики и HLА-типирования продиктовано прежде всего развитием трансплантологии в нашем Центре. Мы начали и продолжаем делать трансплантации почки и костного мозга. На сегодня в Центре проведено около 10 пересадок почки и 5 аутологических пересадок стволовых клеток. Мотивацией для нас являются наши пациенты, которые нуждаются в специфическом лечении. И мы пытаемся это им обеспечить", — сообщил директор Центра Андрей Синюта.

По словам заведующей клинико-лабораторией Аллы Мих, работа новой лаборатории будет направлена на помощь прежде всего онкогематологическим больным (т.е. у кого диагностировали злокачественные заболевания кроветворной и лимфоидной ткани), а также пациентам, проходящим лечение до- и после трансплантации. Мощности генетического подразделения лаборатории позволяют ежегодно охватывать более 1000 пациентов.

В центре сообщили, что все оборудование в лаборатории и необходимые реагенты сертифицированы, приобретены у ведущих производителей медицинского оборудования в Европе и мире. Приборы, на которых будут выполняться высокоспециализированные генетические исследования, синхронизированы с контролем качества зарубежных лабораторий и вовлечены в систему внешнего межлабораторного мониторинга.

К созданию нового уникального подразделения активно присоединились специалисты Центра и БФ "Крылья надежды" при финансовой поддержке Nova Ukraine и Fooksman Family Foundation. Лабораторию разместили в отремонтированных и адаптированных помещениях. Стоимость проекта — более 4 млн грн.

"Потребность в такой лаборатории возникла давно. Но остро мы это почувствовали с запуском трансплантации и во время полномасштабного вторжения. Ведь если с единственной лабораторией в Киеве что-нибудь случится, дети с тяжелыми недугами не смогут получать полноценное лечение в Украине. Поэтому безгранично благодарна нашим партнерам друзьям и в то же время благотворителям — Nova Ukraine и Fooksman Family Foundation за поддержку и понимание важности этого проекта, а также всем, кто присоединился к его воплощению", — сообщила директор БФ "Крылья надежды" Наталья Липская.

Напомним, мы ранее писали, что во Львов в конце апреля при поддержке БФ "Вместе для Украины" приедет команда ведущих нейрохирургов из США, которые будут консультировать и оперировать пациентов с заболеваниями головного и спинного мозга.