Продукты, способные испортить зрение – медики выделили самые главные

Ухудшение зрения из-за питания. Фото: pexels

Диетологи отметили, что рацион питания человека оказывает существенное влияние на сердечно-сосудистую систему, что впоследствии может повлиять на состояние здоровья глаз. Поэтому медики утверждают, что плохими для здоровья глаз продуктами являются макароны и хлеб.

Об этом сообщают в Assil Gaur Eye Institute of Los Andeles.

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Медики говорят, что в составе белого хлеба и макарон есть простые углеводы, которые провоцируют большие риски дегенерации желтого пятна с возрастом. Дело в том, что простые углеводы повышают уровень сахара в крови, из-за чего с возрастом могут страдать кровеносные сосуды.

Дегенерация желтого пятна с возрастом

Это происходит у людей старше 50-60 лет. Средняя часть зрения сильно страдает от этого, поэтому человеку в таком возрасте становится сложнее читать или узнавать человеку издалека. Это может влиять на один или сразу два глаза человека, поэтому человек:

видит прямые линии в кривом или волнистом виде;

видит объекты в виде, который меньше, чем обычный;

видит вещи не такими цветными, как раньше;

имеет галлюцинации.

Поэтому медики рекомендуют минимизировать количество белого хлеба и макарон, заменив их цельнозерновыми сортами. Так можно не допустить того, чтоб уровень сахара в крови резко снизился.

Какие еще продукты несут вред для глаз

Глаза человека может портить также обработанное мясо, содержащее в своем составе большое количество натрия. Это вещество может вызвать повышение артериального давления и даже гипертоническую ретинопатию, то есть из-за поврежденных кровеносных сосудов человек начинает терять зрение.

Много обработанного мяса может также вызвать невропатию из-за того, что нарушение кровотока уничтожают нервные клетки, и человек теряет зрение. Поэтому медики советуют снизить потребление этих продуктов.

Также специалисты утверждают, что жарящиеся во фритюре с помощью трансжиров продукты могут повысить уровень холестерина в организме человека. Из-за этого у него возникают проблемы с кровеносными сосудами.

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