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Медики виявили ще одну небезпеку солодких газованих напоїв: доведеться відмовитися

12 квітня 2023 13:18
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова
Медики виявили ще одну небезпеку солодких газованих напоїв – організм страждатиме більше
Небезпека солодких газованих напоїв для здоров'я. Фото: Pexels
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова

Медики розповіли про те, яку серйозну небезпеку несуть солодкі газовані напої для здоров’я людини. Фахівці провели важливе дослідження, в результаті якого виявили, як такі напої впливають на організм людини під час їх вживання.

Про це повідомила доцент Медичної школи Кека Кейтлін Пейдж.

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У світі є багато людей, які люблять вживати солодкі газовані напої різних видів. Але лікарі застерігають, що такі напої є дуже небезпечними для організму людини, адже мають у своєму складі компонент, який порушує функцію організму.

Сладкие газированные напитки

Дослідження та його результати

Медики провели дослідження та з’ясували, що існує ще одна небезпека звички до солодких напоїв. Справа в тому, що у солодких газованих напоях використовують надмірну кількість сахарози, яка здатна порушувати обмін речовин.

В ході експерименту брали участь 69 молодих людей, вік яких становив 18-35 років. Ці люди вживали напої з глюкозою або сахарозою, після чого через 10, 35 та 120 хвилин дослідники брали у них кров, щоб перевірити, що з того вийшло.

Coca-Cola

В результаті дослідження з’ясувалося, що організм людей, які вживали напої із сахарозою, виробляв менше гормонів, що пригнічують почуття голоду. В експерименті також зверталася увага на індивідувальні характеристики, тобто, масу тіла і стать, що впливають на реакцію гормонів на сахарозу та глюкозу.

Доцент Медичної школи Кека Кейтлін Пейдж, що працює з боротьбою із діабетом та ожирінням у дітей, стверджує, що зниження рівня гормонів не дає організму зрозуміти, чи ситий він. Тому людина може постійно переїдати.

Нагадаємо, ми писали, скільки яєць потрібно вживати людині, щоб не нанести шкоди організму.

Раніше ми розповідали, який молочний продукт несе найбільшу користь для здоров’я людини.

Також ми повідомляли, як велика кількість цукру впливає на здоров’я організму людини.

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