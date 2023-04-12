Медики виявили ще одну небезпеку солодких газованих напоїв – організм страждатиме більше

Небезпека солодких газованих напоїв для здоров'я. Фото: Pexels

Медики розповіли про те, яку серйозну небезпеку несуть солодкі газовані напої для здоров’я людини. Фахівці провели важливе дослідження, в результаті якого виявили, як такі напої впливають на організм людини під час їх вживання.

Про це повідомила доцент Медичної школи Кека Кейтлін Пейдж.

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У світі є багато людей, які люблять вживати солодкі газовані напої різних видів. Але лікарі застерігають, що такі напої є дуже небезпечними для організму людини, адже мають у своєму складі компонент, який порушує функцію організму.

Дослідження та його результати

Медики провели дослідження та з’ясували, що існує ще одна небезпека звички до солодких напоїв. Справа в тому, що у солодких газованих напоях використовують надмірну кількість сахарози, яка здатна порушувати обмін речовин.

В ході експерименту брали участь 69 молодих людей, вік яких становив 18-35 років. Ці люди вживали напої з глюкозою або сахарозою, після чого через 10, 35 та 120 хвилин дослідники брали у них кров, щоб перевірити, що з того вийшло.

В результаті дослідження з’ясувалося, що організм людей, які вживали напої із сахарозою, виробляв менше гормонів, що пригнічують почуття голоду. В експерименті також зверталася увага на індивідувальні характеристики, тобто, масу тіла і стать, що впливають на реакцію гормонів на сахарозу та глюкозу.

Доцент Медичної школи Кека Кейтлін Пейдж, що працює з боротьбою із діабетом та ожирінням у дітей, стверджує, що зниження рівня гормонів не дає організму зрозуміти, чи ситий він. Тому людина може постійно переїдати.

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