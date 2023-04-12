Медики обнаружили еще одну опасность сладких газированных напитков – организм будет страдать больше

Опасность сладких газировок для здоровья. Фото: Pexels

Медики рассказали о том, какую серьезную опасность представляют сладкие газированные напитки для здоровья человека. Специалисты провели важное исследование, в результате которого обнаружили, как такие напитки влияют на организм человека при их употреблении.

Об этом сообщила доцент Медицинской школы Кека Кейтлин Пейдж.

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В мире есть много людей, которые любят употреблять сладкие газированные напитки разных видов. Но врачи предостерегают, что такие напитки очень опасны для организма человека, ведь имеют в своем составе компонент, который нарушает функцию организма.

Исследование и их результаты

Медики провели исследование и выяснили, что существует еще одна опасность привычки к сладким напиткам. Дело в том, что в сладких газированных напитках используют избыточное количество сахарозы, способное нарушать обмен веществ.

В ходе эксперимента участвовало 69 молодых людей, возраст которых составлял 18-35 лет. Эти люди употребляли напитки с глюкозой или сахарозой, после чего через 10, 35 и 120 минут исследователи брали у них кровь, чтобы проверить, что из этого вышло.

В результате исследования выяснилось, что организм людей, употреблявших напитки с сахарозой, вырабатывал меньше гормонов, которые подавляют чувство голода. В эксперименте также обращалось внимание на индивидуальные характеристики, то есть, массу тела и пол, влияющие на реакцию гормонов на сахарозу и глюкозу.

Доцент Медицинской школы Кека Кейтлин Пейдж, работающая с борьбой с диабетом и ожирением у детей, утверждает, что снижение уровня гормонов не дает организму понять, сыт ли он. Потому человек может постоянно переедать.

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