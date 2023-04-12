Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Главная arrow Медицина arrow Медики обнаружили еще одну опасность сладких газированных напитков: придется отказаться arrow

Медики обнаружили еще одну опасность сладких газированных напитков: придется отказаться

12 апреля 2023 13:18
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова
Медики обнаружили еще одну опасность сладких газированных напитков – организм будет страдать больше
Опасность сладких газировок для здоровья. Фото: Pexels
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова

Медики рассказали о том, какую серьезную опасность представляют сладкие газированные напитки для здоровья человека. Специалисты провели важное исследование, в результате которого обнаружили, как такие напитки влияют на организм человека при их употреблении.

Об этом сообщила доцент Медицинской школы Кека Кейтлин Пейдж.

Читайте также:

В мире есть много людей, которые любят употреблять сладкие газированные напитки разных видов. Но врачи предостерегают, что такие напитки очень опасны для организма человека, ведь имеют в своем составе компонент, который нарушает функцию организма.

Сладкие газированные напитки

Исследование и их результаты

Медики провели исследование и выяснили, что существует еще одна опасность привычки к сладким напиткам. Дело в том, что в сладких газированных напитках используют избыточное количество сахарозы, способное нарушать обмен веществ.

В ходе эксперимента участвовало 69 молодых людей, возраст которых составлял 18-35 лет. Эти люди употребляли напитки с глюкозой или сахарозой, после чего через 10, 35 и 120 минут исследователи брали у них кровь, чтобы проверить, что из этого вышло.

Coca-Cola

В результате исследования выяснилось, что организм людей, употреблявших напитки с сахарозой, вырабатывал меньше гормонов, которые подавляют чувство голода. В эксперименте также обращалось внимание на индивидуальные характеристики, то есть, массу тела и пол, влияющие на реакцию гормонов на сахарозу и глюкозу.

Доцент Медицинской школы Кека Кейтлин Пейдж, работающая с борьбой с диабетом и ожирением у детей, утверждает, что снижение уровня гормонов не дает организму понять, сыт ли он. Потому человек может постоянно переедать.

Напомним, мы писали, сколько яиц нужно употреблять человеку, чтобы не причинить вреда организму.

Раньше мы рассказывали, какой молочный продукт несет наибольшую пользу здоровью человека.

Также мы сообщали, как большое количество сахара влияет на здоровье человеческого организма.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

15:46 Каменских впервые прокомментировала развод с Потапом: рэпер не стал молчать

13:06 В Институте демографии сообщили, что Украина находится на грани смены этнического состава нации

12:45 Когда сажать картошку в апреле 2023 года: лучшие даты и важные нюансы

23:13 Курс изменится: что будет с долларом перед Пасхой

11:45 Мудрик может уйти из "Челси": на украинца претендуют два клуба

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

13:36 Какие денежные выплаты гарантирует государство военным после демобилизации в 2023 году: список

16:22 В Украине меняют предельный возраст принятия на военную службу офицеров

06:23 20 тыс. гривен к пенсии: кому из пенсионеров могут доплатить такую сумму

09:52 Число ликвидированных оккупантов приближается к 180 тысячам: Генштаб обнародовал новую статистику

19:18 Дочь Ольги Сумской вместе с мужем посетила премьеру сериала от пропутинского режиссера

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB