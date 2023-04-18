Звідки береться алергія на цвітіння, якщо її раніше не було

Сезонна алергія може з'являтися при наявності інших алергій: Фото Google

Під час сезону цвітіння дерев та рослин у багатьох людей може з'явитися алергія симптоми якої можуть бути схожі на звичайну застуду чи навіть коронавірус. Медики повідомили, що робити в такій ситуації та про профілактику сезонної алергії.

Про це повідомили в Центрі громадського здоров’я України.

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Поліноз — група алергічних захворювань, що викликаються пилком рослин і характеризуються гострими запальними змінами в слизових оболонках, переважно дихальних шляхів та очей.

Рослини починають квітнути з початку весни, а завершують в кінці осені: Фото Google

"Середина квітня — це пора для цвітіння: берези, вільхи, дуба, тополі, в’яза, верби, клена, ліщини, ясеня. Будь-яка алергія є реакцією імунної системи на зовнішні подразники", — зауважили лікарі.

Серед факторів розвитку алергічних реакцій, зокрема:

генетичну схильність;

хронічні бронхолегеневі хвороби;

забруднення повітря;

пасивне куріння;

пліснява у приміщенні;

наявність інших видів алергій.

Лікарі додали, що зазвичай алергія проявляється по-різному, люди можуть відчувати: почервоніння очей та сльозотечу; нежить, чхання, свербіж та закладання носових ходів; задишку, труднощі при здійсненні видиху, прискорене дихання, сухий та виснажливий кашель.

"Симптоми алергії схожі на симптоми ГРВІ чи застуди. Варто пам’ятати, що під час полінозу температура тіла не підвищується, чхання буває багаторазовим та частим, з’являється свербіж у вухах, носі, горлі та ротовій порожнині", — розповіли медики.

Період алергії триває зазвичай довше, ніж застуда чи грип: Фото Google

Важливо! Якщо у вас з’явилися відповідні симптоми одразу звертайтеся до лікаря.

Профілактичні заходи щодо попередження проявів алергії:

Зверніться до лікаря для діагностики типу алергії. Не займайтеся самолікуванням;

Відповідні лікарські засоби може призначити лише спеціаліст;

Надягайте маску на вулиці. Вона захистить від частинок пилку, що виділяється під час цвітіння дерев;

Обмежуйте прогулянки під час вітряної погоди;

Після прогулянки змінюйте одяг, на якому можуть залишатися частинки пилку;

Приймайте після вулиці душ — це допоможе змити пилок. Маєте домашніх тварин? Купайте їх частіше, особливо після прогулянки;

У вітряну погоду зачиняйте вікна в будинку;

Частіше робіть вологе прибирання;

На період цвітіння рекомендовано не сушити одяг на свіжому повітрі чи у дворі. Пилок з дерев може потрапляти на нього;

Уникайте будь-яких контактів з алергеном.

Не стійте поряд з курцем. Пасивне куріння сприяє виникненню алергії.

Алергію можна попередити та вчасно профілактувати, звернувшись до лікаря. Бережіть своє здоров’я, читайте більше про цвітіння рослин у вашому регіоні;

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"Ключові відмінності сезонної алергії — для неї не характерне підвищення температури і симптоми знімаються протиалергійними засобами. Якщо у людини поліноз, вона має уникати контактів зі специфічними алергенами і проконсультуватися з лікарем щодо протигістамінних ліків та імунотерапії", — додали фахівці ЦГЗ.

У вітряну погоду алергени можуть потрапляти до приміщення: Фото Google

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