Откуда берется аллергия на цветение, если ее раньше не было

Врачи рассказали, что симптомы сезонной аллергии похожи на другие заболевания
Во время сезона цветения деревьев и растений у многих людей может появиться аллергия, симптомы которой похожи на обычную простуду или даже коронавирус. Медики сообщили, что делать в такой ситуации и о профилактике сезонной аллергии.
Об этом сообщили в Центре общественного здоровья Украины.
Советы по профилактике сезонной аллергии
Поллиноз - группа аллергических заболеваний, вызываемых пыльцой растений и характеризующихся острыми воспалительными изменениями в слизистых, преимущественно дыхательных путей и глаз.
"Середина апреля – это пора для цветения: березы, ольхи, дуба, тополя, вяза, ивы, клена, орешника, ясеня. Любая аллергия – реакция иммунной системы на внешние раздражители", — отметили врачи.
Среди факторов развития аллергических реакций, в частности:
- генетическая предрасположенность;
- хронические бронхолегочные болезни;
- загрязнение воздуха;
- пассивное курение;
- плесень в помещении;
- наличие других видов аллергий.
Врачи добавили, что обычно аллергия проявляется по-разному, люди могут чувствовать: покраснение глаз и слезотечение; насморк, чихание, зуд и закладывание носа; одышку, трудности при выдохе, учащенное дыхание, сухой и изнурительный кашель.
"Симптомы аллергии похожи на симптомы ОРВИ или простуды. Следует помнить, что во время поллиноза температура тела не повышается, чихание бывает многократным и частым, появляется зуд в ушах, носу, горле и полости рта", — рассказали медики.
Важно! Если у вас появились соответствующие симптомы, сразу обращайтесь к врачу.
Профилактические меры по предупреждению проявлений аллергии:
- Обратитесь к врачу для диагностики типа аллергии. Не занимайтесь самолечением!
- Подходящие лекарственные средства может назначить только специалист;
- Надевайте маску на улице. Она защитит от частиц пыльцы, которая выделяется во время цветения деревьев;
- Ограничивайте прогулки во время ветреной погоды;
- После прогулки меняйте одежду, на которой могут оставаться частицы пыльцы;
- Принимайте после улицы душ – это поможет смыть пыльцу. Есть домашние животные? Купайте их почаще, особенно после прогулки;
- В ветреную погоду закрывайте окна дома;
- Чаще делайте влажную уборку;
- На период цветения рекомендуется не сушить одежду на свежем воздухе или во дворе. Пыльца из деревьев может попадать на него;
- Избегайте любых контактов с аллергеном;
- Не стойте рядом с курильщиком. Пассивное курение способствует возникновению аллергии.
Аллергию можно предупредить и профилактировать, обратившись к врачу. Берегите свое здоровье, читайте больше о цветении растений в вашем регионе.
Чем сезона аллергия отличается от COVID-19
"Ключевые отличия сезонной аллергии – для нее не характерно повышение температуры и симптомы снимаются противоаллергическими средствами. Если у человека поллиноз, он должен избегать контактов со специфическими аллергенами и проконсультироваться с врачом по противогистаминному лекарству и иммунотерапии", — добавили специалисты ЦОЗ.
Ранее мы писали, что ученые рассказали об опасной аллергии, вызываемой гель-лаками.