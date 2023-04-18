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Врачи рассказали, что симптомы сезонной аллергии похожи на другие заболевания

18 апреля 2023 10:57
657593cc-dc58-4113-b491-f7a019411700 - Марина Кисадели
Откуда берется аллергия на цветение, если ее раньше не было
Сезонная аллергия может появляться при наличии других аллергий: Фото Google
657593cc-dc58-4113-b491-f7a019411700 - Марина Кисадели

Во время сезона цветения деревьев и растений у многих людей может появиться аллергия, симптомы которой похожи на обычную простуду или даже коронавирус. Медики сообщили, что делать в такой ситуации и о профилактике сезонной аллергии.

Об этом сообщили в Центре общественного здоровья Украины.

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Советы по профилактике сезонной аллергии

Поллиноз - группа аллергических заболеваний, вызываемых пыльцой растений и характеризующихся острыми воспалительными изменениями в слизистых, преимущественно дыхательных путей и глаз.

Растения начинают цвести с начала весны, а завершают в конце осени: Фото Google

"Середина апреля – это пора для цветения: березы, ольхи, дуба, тополя, вяза, ивы, клена, орешника, ясеня. Любая аллергия – реакция иммунной системы на внешние раздражители", — отметили врачи.

Среди факторов развития аллергических реакций, в частности:

  • генетическая предрасположенность;
  • хронические бронхолегочные болезни;
  • загрязнение воздуха;
  • пассивное курение;
  • плесень в помещении;
  • наличие других видов аллергий.

Врачи добавили, что обычно аллергия проявляется по-разному, люди могут чувствовать: покраснение глаз и слезотечение; насморк, чихание, зуд и закладывание носа; одышку, трудности при выдохе, учащенное дыхание, сухой и изнурительный кашель.

"Симптомы аллергии похожи на симптомы ОРВИ или простуды. Следует помнить, что во время поллиноза температура тела не повышается, чихание бывает многократным и частым, появляется зуд в ушах, носу, горле и полости рта", — рассказали медики.

Период аллергии обычно длится дольше, чем простуда или грипп: Фото Google

Важно! Если у вас появились соответствующие симптомы, сразу обращайтесь к врачу.

Профилактические меры по предупреждению проявлений аллергии:

  • Обратитесь к врачу для диагностики типа аллергии. Не занимайтесь самолечением!
  • Подходящие лекарственные средства может назначить только специалист;
  • Надевайте маску на улице. Она защитит от частиц пыльцы, которая выделяется во время цветения деревьев;
  • Ограничивайте прогулки во время ветреной погоды;
  • После прогулки меняйте одежду, на которой могут оставаться частицы пыльцы;
  • Принимайте после улицы душ – это поможет смыть пыльцу. Есть домашние животные? Купайте их почаще, особенно после прогулки;
  • В ветреную погоду закрывайте окна дома;
  • Чаще делайте влажную уборку;
  • На период цветения рекомендуется не сушить одежду на свежем воздухе или во дворе. Пыльца из деревьев может попадать на него;
  • Избегайте любых контактов с аллергеном;
  • Не стойте рядом с курильщиком. Пассивное курение способствует возникновению аллергии.

Аллергию можно предупредить и профилактировать, обратившись к врачу. Берегите свое здоровье, читайте больше о цветении растений в вашем регионе.

Чем сезона аллергия отличается от COVID-19

"Ключевые отличия сезонной аллергии – для нее не характерно повышение температуры и симптомы снимаются противоаллергическими средствами. Если у человека поллиноз, он должен избегать контактов со специфическими аллергенами и проконсультироваться с врачом по противогистаминному лекарству и иммунотерапии", — добавили специалисты ЦОЗ.

В ветреную погоду аллергены могут попадать в помещение: Фото Google

Ранее мы писали, что ученые рассказали об опасной аллергии, вызываемой гель-лаками.

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