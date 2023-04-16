Британські дослідники опублікували докази шкідливості гель лаків

Гель лаки небезпечні для здоров'я тим, що викликають алергію: Google

Дерматологи відзначають зростання кількості людей з алергією, викликаної гель-лаками для нігтів, яка може завадити їм зробити деякі операції, такі як катаракта, заміна суглобів чи стоматологічні операції. Ті, хто страждає від такої реакції, не можуть переносити вплив хімічної речовини, яка використовується в таких процедурах, як пломбування зубів або заміна кульшового суглоба.

Про це повідомив Mail Online.

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Хімічні речовини в гель-лаках для нігтів, відомі як метакрилати, при попаданні на шкіру можуть викликати алергічну реакцію, в результаті якої нігті слабшають, а на шкірі з'являється сильний висип, що свербить, попередили експерти.

Алергія на пальцях, викликана гель лаком: Фото Google

Найбільш вірогідним винуватцем виникнення хворобливої реакції є домашній гелевий манікюр, яка виникає через недостатньо тривале використання ультрафіолетової лампи для затвердіння лаку. Але навіть салонна обробка нігтів може становити небезпеку, якщо майстер погано навчений. Британці розповідають про "болючі лущення", набряки і пухирі, які вони отримали після манікюру в салоні.

Гель-лак повинен висушуватись до кінця: Фото Google

Урядове Управління з безпеки та стандартів продукції також підтвердило, що проводить розслідування, і закликало британців, які страждають на алергію, звернутися до місцевого відділу торгових стандартів.

"Хімічні речовини, що використовуються в гелевому манікюрі, відомі як метакрилати, можуть призвести до розхитування нігтів або появи на шкірі сильного висипу, що свербить. Алергія на ці хімікати також заважає людям, які страждають на алергію, отримати деякі види медичної допомоги, включаючи видалення катаракти, заміну суглобів або стоматологічні операції", — попередили експерти.

Кожна марка гель-лаку має точний час затвердіння, якого слід дотримуватись, найчастіше це 30, 60 або 90 секунд: Фото Google

Якщо гель не встигає затвердіти протягом потрібного часу, на шкірі навколо нігтів може виникнути реакція на хімічні речовини. За словами доктора Дейрдре Баклі, консультанта-дерматолога зі Бата, симптоми включають ослаблення та випадання нігтів, появу виразок на пальцях, почервоніння та набрякання кутикули.

Реакція також може викликати висипання на обличчі, шиї, верхній частині грудей. Просте розчісування нігтів на руках або дотик до обличчя може спричинити поширення симптомів на ці області.

Алергічна реакція може викликати проблеми з диханням або загострення астми: Фото Google

Ще гірше, що люди можуть стати чутливими до акрилатів в інших речах, що може мати наслідки для стоматології, діабету або ортопедичної хірургії, і це довічна сенсибілізація.

Як тільки шкіра піддається впливу метакрилатів, організм більше не переносить акрилати, що означає, що людина з алергією не зможе проводити медичні процедури, у яких використовуються ці хімікати.

У стоматології ці хімічні речовини можна знайти у білих пломбах та емалевих покриттях зубів, а також у датчиках глюкози для діабетиків та інсулінових насосів. Це може мати серйозні наслідки майбутнього медичного обслуговування.

Хімічні речовини можна знайти у білих пломбах: Фото Google

Експерти попередили, що навіть професійно нафарбовані акрилові та гелеві нігті становлять небезпеку.

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