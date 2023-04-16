Британские исследователи опубликовали доказательства вредоносности гель лаков

Гель лаки опасны для здоровья тем, что вызывают аллергию: Фото Google

Дерматологи отмечают рост числа людей с аллергией, вызванной гель-лаками для ногтей, которая может помешать им сделать некоторые операции, такие как катаракта, замена суставов или стоматологические операции. Те, кто страдает от такой реакции, не могут переносить воздействие химического вещества, которое используется в таких процедурах, как пломбирование зубов или замена тазобедренного сустава.

Об этом сообщил Mail Online.

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Химические вещества в гель-лаках для ногтей, известные как метакрилаты, при попадании на кожу могут вызвать аллергическую реакцию, в результате которой ногти ослабевают, а на коже появляется сильная зудящая сыпь, предупредили эксперты.

Аллергия на пальцах, вызванная гель лаком: Фото Google

Наиболее вероятным виновником возникновения болезненной реакции является домашний гелевый маникюр, который возникает при недостаточно длительном использованием ультрафиолетовой лампы для затвердевания лака. Но даже салонная обработка ногтей может представлять опасность, если мастер плохо обучен. Британцы рассказывают о "болезненном шелушении", отеках и волдырях, которые они получили после маникюра в салоне.

Гель-лак должен высушиваться до конца: Фото Google

Правительственное Управление по безопасности и стандартам продукции также подтвердило, что проводит расследование, и призвало британцев, страдающих аллергией, обратиться в местный отдел торговых стандартов.

"Химические вещества, используемые в гелевом маникюре, известные как метакрилаты, могут привести к расшатыванию ногтей или появлению на коже сильной зудящей сыпи. Аллергия на эти химикаты также мешает людям, страдающим от аллергии, получить некоторые виды медицинской помощи, включая удаление катаракты, замену суставов или стоматологические операции", — предупредили эксперты.

Каждая марка гель-лака имеет точное время затвердевания, которого следует придерживаться, чаще всего это 30, 60 или 90 секунд: Фото Google

Если гель не успевает затвердеть в течение нужного времени, на коже вокруг ногтей может возникнуть реакция на химические вещества. По словам доктора Дейрдре Бакли, консультанта-дерматолога из Бата, симптомы включают ослабление и выпадение ногтей, появление язв на пальцах, покраснение и опухание кутикулы. Она также может вызвать сильную сыпь на лице, шее, верхней части груди. Простое расчесывание ногтей на руках или прикосновение к лицу может вызвать распространение симптомов на эти области.

Аллергическая реакция может также вызвать проблемы с дыханием или обострение астмы: Фото Google

Еще хуже то, что люди могут стать чувствительными к акрилатам в других вещах, что может иметь последствия для стоматологии, диабета или ортопедической хирургии, и это пожизненная сенсибилизация. Как только кожа подвергается воздействию метакрилатов, организм больше не переносит акрилаты, что означает, что человек с аллергией не может проводить медицинские процедуры, в которых используются эти химикаты.

Подобные химические вещества можно найти в белых пломбах: Фото Google

В стоматологии эти химические вещества можно найти в белых пломбах и эмалевых покрытиях зубов, а также в датчиках глюкозы для диабетиков и инсулиновых насосах. Это может иметь серьезные последствия для будущего медицинского обслуживания.

Эксперты предупредили, что даже профессионально накрашенные акриловые и гелевые ногти представляют опасность.

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