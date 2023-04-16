Це може зіпсувати волосся в домашніх умовах

Рекомендації щодо догляду за волоссям: Фото Google

Кожна жінка доглядає своє волосся і прагне, щоб воно виглядало добре, але часто ми робимо те, що їм шкодить. Пошкоджене волосся стає крихким, тому воно схильне до ламкості, яка призводить до того, що волосся буде пушитися і виглядати нездорово. При постійному пошкодженні можна помітити, що волосся стоншується або навіть з'являються залисини.

Про це повідомила Американська академія дерматологічної асоціації.

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Хороша новина полягає в тому, що прості дії можуть запобігти подальшому пошкодженню волосся. Дерматологи розповіли, про поширені способи догляду за волоссям, які можуть пошкодити волосся.

Миття волосся шампунем по всій довжині

Важливо мити саме шкіру голови, а сам шампунь наносити плавними масажними рухами. Коли змиєте шампунь, дайте йому стекти по всій довжині волосся і не піддавайтеся спокусі втерти його у волосся.

Миття голови шампунем: Фото Google

Пропуск кондиціонера

Завжди використовуйте кондиціонер після кожного шампуню. Це важливо, оскільки кондиціонер згладжує лусочки волосся.

Нанесення кондиціонера по довжині волосся: Фото Google

Відсутність шапочки для волосся у басейні

Хімікати для басейну можуть бути важкими для вашого волосся. Тому завжди дуже важливо надягати шапочку для захисту волосся.

Дівчина в басейні: Фото Google

Ополіскуйте волосся відразу після купання в басейні чи морі

Після ополіскування вимийте волосся спеціально розробленим шампунем для плавців, а потім нанесіть глибокий кондиціонер. Це допоможе зволожити волосся, на яке впливав хлор та солі.

Не сушіть волосся, розтираючи його рушником

Загорніть волосся в рушник, щоб воно ввібрало воду. Дайте волоссю висохнути на повітрі або при висушити за допомогою фена.

Не розчісуйте мокре волосся

Дайте волоссю трохи підсохнути, перш ніж акуратно розчесати їх гребінцем з широкими зубами. Якщо у вас текстуроване волосся або тугі локони, завжди розчісуйте волосся, поки воно вологе, але гребінцем з широкими зубами.

Правильно користуйтесь девайсами для укладання

Використовуйте найнижчий рівень нагрівання. Обмежте час на волосся гарячого фена або щипців для завивки. Використовуйте ці інструменти рідше, не частіше ніж один раз на тиждень або навіть рідше.

Дівчина укладає волосся: Фото Google

Не використовуйте засоби для укладання, які забезпечують тривалу фіксацію. Вони пошкоджують та висушують структуру волосся.

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