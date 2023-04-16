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Дерматологи рассказали о привычках, которые могут повредить ваши волосы

16 апреля 2023 18:43
657593cc-dc58-4113-b491-f7a019411700 - Марина Кисадели
Это может испортить волосы в домашних условиях
Рекомендации по уходу за волосами: Фото Google
657593cc-dc58-4113-b491-f7a019411700 - Марина Кисадели

Каждая женщина ухаживает за своими волосами и стремится к тому, чтобы они выглядели хорошо, но часто мы делаем то, что вредит им. Поврежденные волосы становятся хрупкими, поэтому они склонны к ломкости, которая приводит к тому, что волосы будут пушиться и выглядеть нездорово. При постоянном повреждении можно заметить, что волосы истончаются или даже появляются залысины.

Об этом сообщила Американская академия дерматологической ассоциации.

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Хорошая новость заключается в том, что простые действия могут предотвратить дальнейшее повреждение волос. Дерматологи рассказали про распространенные способы ухода за волосами, которые могут повредить волосы.

Мытье волос шампунем по всей длине

Важно мыть кожу голову, а сам шампунь наносить плавными массажными движениями. Когда смываете шампунь с кожи головы, дайте ему стечь по всей длине волос и не поддавайтесь искушению втереть его в волосы.

Мытье головы шампунем: Фото Google

Пропуск кондиционера 

Всегда используйте кондиционер после каждого шампуня. Это важно, поскольку кондиционер сглаживает чешуйки волос. 

Нанесение кондиционера по длине волос: Фото Google

Отсутствие шапочки для волос в бассейне 

Химикаты для бассейна могут быть тяжелы для ваших волос. Поэтому всегда крайне важно надевать шапочку для защиты волос. 

Девушка в бассейне: Фото Google

Ополаскивайте волосы сразу после купания в бассейне или море

После ополаскивания вымойте волосы специально разработанным шампунем для пловцов, а затем нанесите глубокий кондиционер. Это поможет увлажнить волосы, на которые воздействовал хлор и соли.

Не сушите волосы, растирая их полотенцем

Заверните волосы в полотенце, чтобы они впитали воду. Дайте волосам высохнуть на воздухе или при высушите при помощи фена. 

Не расчесывайте мокрые волосы

Дайте волосам немного подсохнуть, прежде чем аккуратно расчесать их расческой с широкими зубьями. Если у вас текстурированные волосы или тугие локоны, всегда расчесывайте волосы, пока они влажные, но расческой с широкими зубьями.

Правильно пользуйтесь девайсами для укладки 

Используйте самый низкий уровень нагрева. Ограничьте время воздействия на волосы горячего фена  или щипцов для завивки. Используйте эти инструменты реже, не чаще одного раза в неделю или даже реже. 

Девушка укладывает волосы: Фото Google

Не используйте средства для укладки, которые обеспечивают длительную фиксацию. Они повреждают и высушивают структуру волос. 

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