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Чому важливо вживати вітаміни А та Е: в чому користь та в яких продуктах вони є

28 червня 2023 06:30
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова
Яку користь для здоров'я несуть вітаміни А та Е – які продукти їх містять
Вживання вітамінів, які є дуже важливими для здоров'я людини. Фото: Freepik
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова

Вітаміни грають дуже важливу роль в житті кожної людини, адже вони підтримують здоров’я, а їхній дефіцит викликає проблеми з організмом. Медики зазначили, що вітаміни А та Е є важливими для здоров’я, та пояснили їхній вплив на організм, назвавши продукти з їхнім вмістом.

Про це повідомляє OstroVit.

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Як вітаміни А та Е впливають на здоров’я?

Вітамін А бере участь в процесах обміну, а також покращує імунну систему людини. Також цей вітамін добре впливає на зір людини, омолоджує її клітини та бореться з вільними радикалами. Вітамін Е, в свою чергу, покращує здоров’я та красу, а також бореться з сухою шкірою та ознаками старіння.

Употребление витаминов
Вживання вітамінів, які мають важливий вплив на здоров'я людини. Фото: Pexels

Важливим фактом також є те, що ці вітаміни можна використовувати не тільки всередину, а й наносити на волосся та шкіру. Завдяки активному вживанню цих двох видів вітамінів людина отримує:

  • міцні нігті та волосся;
  • гладку та сяючу шкіру;
  • стабільний гормональний фон.

Які продукти мають велику кількість вітамінів А та Е?

Що стосується продуктів, то вітамін А в достатній кількості міститься в сирі, яйцях, маслі, рибі та молоці. Крім того, він є у фруктах та овочах, а також манго, кавуні, абрикосах та мандаринах.

Манго
Манго, до складу якого входить багато вітаміну А. Фото: Pexels

Якщо говорити про вітамін Е, то він входить до складу броколі, олії, горіхів, шпинату, овочів, манго та томатів. Крім того, цей вітамін містить насіння гарбуза та соняшника, а також жирна риба, яка має бути в раціоні кожної людини.

У тому випадку, якщо людина не може їсти велику кількість фруктів або овочів, вона може додати до свого раціону харчування різні вітамінні комплекси. Вони допоможуть покращити не тільки своє самопочуття, а й свій зовнішній вигляд в будь-який сезон року.

Нагадаємо, ми писали про те, чи варто вживати рибу та як вона впливає на здоров’я людини.

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Також ми повідомляли про те, чому не можна вживати свіжі фрукти перед сном.

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