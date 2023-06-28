Яку користь для здоров'я несуть вітаміни А та Е – які продукти їх містять

Вживання вітамінів, які є дуже важливими для здоров'я людини. Фото: Freepik

Вітаміни грають дуже важливу роль в житті кожної людини, адже вони підтримують здоров’я, а їхній дефіцит викликає проблеми з організмом. Медики зазначили, що вітаміни А та Е є важливими для здоров’я, та пояснили їхній вплив на організм, назвавши продукти з їхнім вмістом.

Про це повідомляє OstroVit.

Читайте також:

Як вітаміни А та Е впливають на здоров’я?

Вітамін А бере участь в процесах обміну, а також покращує імунну систему людини. Також цей вітамін добре впливає на зір людини, омолоджує її клітини та бореться з вільними радикалами. Вітамін Е, в свою чергу, покращує здоров’я та красу, а також бореться з сухою шкірою та ознаками старіння.

Вживання вітамінів, які мають важливий вплив на здоров'я людини. Фото: Pexels

Важливим фактом також є те, що ці вітаміни можна використовувати не тільки всередину, а й наносити на волосся та шкіру. Завдяки активному вживанню цих двох видів вітамінів людина отримує:

міцні нігті та волосся;

гладку та сяючу шкіру;

стабільний гормональний фон.

Які продукти мають велику кількість вітамінів А та Е?

Що стосується продуктів, то вітамін А в достатній кількості міститься в сирі, яйцях, маслі, рибі та молоці. Крім того, він є у фруктах та овочах, а також манго, кавуні, абрикосах та мандаринах.

Манго, до складу якого входить багато вітаміну А. Фото: Pexels

Якщо говорити про вітамін Е, то він входить до складу броколі, олії, горіхів, шпинату, овочів, манго та томатів. Крім того, цей вітамін містить насіння гарбуза та соняшника, а також жирна риба, яка має бути в раціоні кожної людини.

У тому випадку, якщо людина не може їсти велику кількість фруктів або овочів, вона може додати до свого раціону харчування різні вітамінні комплекси. Вони допоможуть покращити не тільки своє самопочуття, а й свій зовнішній вигляд в будь-який сезон року.

Нагадаємо, ми писали про те, чи варто вживати рибу та як вона впливає на здоров’я людини.

Раніше ми розповідали про те, чому медики радять приймати прохолодний душ для здоров’я.

Також ми повідомляли про те, чому не можна вживати свіжі фрукти перед сном.