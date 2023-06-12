Чому не можна вживати фрукти перед сном – медики пояснили, чим це загрожує

Вживання яблук, які шкідливо їсти перед сном. Фото: Freepik

Медики пояснили, чому не рекомендується вживати різні свіжі фрукти перед сном. За словами фахівців, вживання фруктів ввечері може погано вплинути на процес травлення, а через вміст великої кількості фруктози вони можуть посприяти появі зайвих кілограмів.

Про це повідомляє Healthline.

Читайте також:

Чому не слід вживати фрукти перед сном?

Нічна печія

Якщо людина має чутливий шлунок та схильність до печії, їй не слід їсти фрукти на ніч. Річ у тім, що вони активують вироблення шлункової кислоти та провокують шанс того, що ця кислота вночі перейде до стравоходу.

Здуття

Плоди, які людина з’їла перед сном, будуть перетравлюватися в шлунку, а це відбудеться вночі. Через це людина може погано спати, а в її шлунку з’явиться бурчання. Річ у тому, що фрукти затримуються в товстій кишці, через що з’являється здуття.

Здуття в животі у молодої дівчини. Фото: Pexels

Зайві кілограми

Велика кількість фруктози та інших простих вуглеводів здатна перетворюватися на жир, якщо вони не використовуються для енергії. Тому якщо людина вживає багато солодких фруктів, наприклад, винограду чи бананів, в неї може збільшитися вага.

Зайва вага, яка може виникнути через вживання фруктів на ніч. Фото: Pexels

Через це в організмі всі вуглеводи, які потрапили туди з фруктами, не зможуть перетворюватися, тому надлишки відкладатимуться у вигляді жиру.

Підвищення рівня цукру в крові

Фруктоза, що є в складі фруктів, надає організму швидку енергію, яка буде корисною вдень. Але вночі, коли організм повинен відпочивати, цього робити не потрібно. Якщо людина вживатиме фрукти на ніч, у неї може сильно підвищитися рівень цукру в крові.

Фрукти, які не слід вживати перед сном. Фото: Pexels

Коли та як краще вживати фрукти?

Медики рекомендують їсти фрукти вдень, вживаючи перед сном тушковані овочі. Разом із фруктами варто вживати жир, наприклад олію, завдяки чому в організмі краще засвоюватимуться корисні компоненти.

Нагадаємо, ми писали про те, які харчові продукти є корисними для здорового сну.

Раніше ми розповідали про те, які продукти зміцнюють імунну систему людини.

Також ми повідомляли про те, чи можна вживати кисломолочний сир на вечерю.