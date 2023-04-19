Які продукти викликають печію – медики назвали їх

Продукти харчування, які можуть спричинити печію. Фото: google.com

Багато людей страждає від печії, через яку виникають неприємні відчуття у шлунку та поколювання. Щоб не провокувати прояв цієї проблеми, варто знати, які продукти потрібно прибирати зі свого раціону харчування, якщо людина страждає на печію.

Про це повідомляє докторка Олівія Йост з Мічиганського університету охорони здоровʼя.

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Докторка розповідає, що кислота зі шлунку переходить назад у стравохід, через що виникає подразнення та пошкоджується слизова оболонка стравоходу. Тому потрібно звернути увагу на свій раціон харчування та виключити деякі продукти з нього.

Які продукти провокують печію?

Цитрусові

Ні для кого не секрет, що лимони, апельсини та грейпфрути несуть користь для здоров’я організму. Медики стверджують, що вони містять низький рівень калорій та багато поживних речовин, які так важливі для організму. Мова йде про клітковину, вітамін С та інші.

Цитрусові, що можуть викликати печію. Фото: Pexels

Але докторка заявила, що цитрусові мають високий рівень кислотності, тому через них часто виникає печія.

Помідори

Помідори — це те, що любить, напевно, кожна людина на землі, їх також часто додають до різних салатів. Але медик застереджує, що вони можуть сильно піднять рівень шлункової кислоти до тієї відмітки, шо вона повернеться назад до стравоходу.

Помідори, які викликають печію у людини. Фото: Pexels

Тому краще замінити ці овочі морквою, редискою, грибами або селерою.

Цибуля

Якщо людина їсть багато цибулі з часником, в неї може виникати кислотний рюфлекс, особливо, якщо ця цибуля — сира. Насамперед мова йде про зелену цибулю, яку краще не вживати, якщо людина скаржиться на печію.

Цибуля, яка може спровокувати печію. Фото: Pexels

Що стосується ріпчастої цибулі, то зазвичай її обсмажують або їдять вареною у перших стравах, адже так вона не нестиме небезпеку для людини.

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