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На них никто бы не подумал: продукты, которые могут вызвать изжогу

19 апреля 2023 13:01
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова
Какие продукты вызывают изжогу – медики назвали их
Продукты питания, которые могут вызвать изжогу. Фото: google.com
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова

Многие страдают от изжоги, из-за которой возникают неприятные ощущения в желудке и покалывание. Чтобы не провоцировать проявление этой проблемы, следует знать, какие продукты нужно убирать со своего рациона питания, если человек страдает изжогой.

Об этом сообщает доктор Оливия Йост из Мичиганского университета здравоохранения.

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Доктор рассказывает, что кислота из желудка переходит обратно в пищевод, из-за чего возникает раздражение и повреждается слизистая пищевода. Поэтому следует обратить внимание на свой рацион питания и исключить некоторые продукты из него.

Какие продукты провоцируют изжогу?

Цитрусовые

Ни для кого не секрет, что лимоны, апельсины и грейпфруты несут пользу здоровью организма. Медики утверждают, что они содержат низкий уровень калорий и много питательных веществ, которые так важны для организма. Речь идет о клетчатке, витамине С и других.

Цитрусовые
Цитрусовые, которые могут вызвать изжогу. Фото: Pexels

Но врач заявил, что цитрусовые имеют высокий уровень кислотности, поэтому из-за них часто возникает изжога.

Помидоры

Помидоры – это то, что любит наверняка каждый человек на земле, их также часто добавляют в различные салаты. Но медик предостерегает, что они могут сильно поднять уровень желудочной кислоты до отметки, что она вернется обратно в пищевод.

Помидоры
Помидоры, которые вызывают изжогу у человека. Фото: Pexels

Поэтому лучше заменить эти овощи морковью, редисками, грибами или сельдереем.

Лук

Если человек ест много лука с чесноком, у него может возникать кислотный рюфлекс, особенно, если этот лук – сырой. В первую очередь, речь идет о зеленом луке, который лучше не употреблять, если человек жалуется на изжогу.

Лук
Лук, который может спровоцировать изжогу. Фото: Pexels

Что касается репчатого лука, то обычно его обжаривают или едят вареным в первых блюдах, ведь так он не будет представлять опасность для человека.

Напомним, мы писали о том, какие продукты питания замедляют старение.

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