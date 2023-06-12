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Ни при каких условиях! Почему нельзя есть фрукты на ночь, чем это чревато

12 июня 2023 21:15
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова
Почему нельзя употреблять фрукты перед сном – медики объяснили, чем это грозит
Употребление яблок, которые вредно есть перед сном. Фото: Freepik
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова

Медики объяснили, почему не рекомендуется употреблять разные свежие фрукты перед сном. По словам специалистов, употребление фруктов вечером может плохо повлиять на процесс пищеварения, а из-за содержания большого количества фруктозы они могут поспособствовать появлению лишних килограмм.

Об этом сообщает Healthline.

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Почему не следует употреблять фрукты перед сном?

Ночная изжога

Если у человека чувствительный желудок и есть склонность к изжоге, ему не следует есть фрукты на ночь. Дело в том, что они активируют выработку желудочной кислоты и провоцируют шанс того, что эта кислота ночью перейдет в пищевод.

Вздутие

Плоды, которые человек съел перед сном, будут перевариваться в желудке, а это произойдет ночью. Поэтому человек может плохо спать, а в его желудке появится бурчание. Дело в том, что фрукты задерживаются в толстой кишке, из-за чего появляется вздутие.

Вздутие в животе
Вздутие в животе у молодой девушки. Фото: Pexels

Лишние килограммы

Большое количество фруктозы и других простых углеводов способны превращаться в жир, если они не используются для энергии. Поэтому, если человек употребляет много сладких фруктов, например винограда или бананов, у него может увеличиться вес.

Лишний вес
Лишний вес, который может возникнуть из-за употребления фруктов на ночь. Фото: Pexels

Поэтому в организме все углеводы, попавшие туда с фруктами, не смогут превращаться, поэтому излишнее будет откладываться в виде жира.

Повышение уровня сахара в крови

Фруктоза, которая есть в составе фруктов, дает организму быструю энергию, полезную днем. Но ночью, когда организм должен отдыхать, этого делать не нужно. Если человек будет употреблять фрукты на ночь, у него может сильно повыситься уровень сахара в крови.

Фрукты
Фрукты, которые нельзя употреблять перед сном. Фото: Pexels

Когда и как лучше употреблять фрукты?

Медики рекомендуют есть фрукты днем, употребляя перед сном тушеные овощи. Вместе с фруктами следует употреблять жир, например растительное масло, благодаря чему в организме будут лучше усваиваться полезные компоненты.

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