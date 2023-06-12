Почему нельзя употреблять фрукты перед сном – медики объяснили, чем это грозит

Ни при каких условиях! Почему нельзя есть фрукты на ночь, чем это чревато
Медики объяснили, почему не рекомендуется употреблять разные свежие фрукты перед сном. По словам специалистов, употребление фруктов вечером может плохо повлиять на процесс пищеварения, а из-за содержания большого количества фруктозы они могут поспособствовать появлению лишних килограмм.
Об этом сообщает Healthline.
Почему не следует употреблять фрукты перед сном?
Ночная изжога
Если у человека чувствительный желудок и есть склонность к изжоге, ему не следует есть фрукты на ночь. Дело в том, что они активируют выработку желудочной кислоты и провоцируют шанс того, что эта кислота ночью перейдет в пищевод.
Вздутие
Плоды, которые человек съел перед сном, будут перевариваться в желудке, а это произойдет ночью. Поэтому человек может плохо спать, а в его желудке появится бурчание. Дело в том, что фрукты задерживаются в толстой кишке, из-за чего появляется вздутие.
Лишние килограммы
Большое количество фруктозы и других простых углеводов способны превращаться в жир, если они не используются для энергии. Поэтому, если человек употребляет много сладких фруктов, например винограда или бананов, у него может увеличиться вес.
Поэтому в организме все углеводы, попавшие туда с фруктами, не смогут превращаться, поэтому излишнее будет откладываться в виде жира.
Повышение уровня сахара в крови
Фруктоза, которая есть в составе фруктов, дает организму быструю энергию, полезную днем. Но ночью, когда организм должен отдыхать, этого делать не нужно. Если человек будет употреблять фрукты на ночь, у него может сильно повыситься уровень сахара в крови.
Когда и как лучше употреблять фрукты?
Медики рекомендуют есть фрукты днем, употребляя перед сном тушеные овощи. Вместе с фруктами следует употреблять жир, например растительное масло, благодаря чему в организме будут лучше усваиваться полезные компоненты.
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