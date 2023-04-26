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Медики попередили про вплив кисломолочного сиру на здоров'я: чи можна його їсти на вечерю

26 квітня 2023 20:20
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова
Чи можна їсти кисломолочний сир на вечерю – медики зробили попередження
Шкода вживання кисломолочного сиру на вечерю. Фото: iStock
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова

Фахівці з дієтології пояснили, чи шкідливий для здоров’я людини кисломолочний сир. За словами медиків, кисломолочний сир є дуже шкідливим для організму людини та її здоров’я, тому його не варто вживати на вечерю.

Про це повідомляє портал Healthline.

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За словами медиків, важливо акцентувати свою увагу на інсуліновому індексі продукту навіть, якщо це свідомо корисна їжа. Зазвичай люди, які хочуть схуднути, дивляться на склад продуктів, звертаючи особливу увагу на вміст жирів, вуглеводів, білків та калорій.

Люди, які найчастіше слідкують за рівнем цукру в крові, дивляться на глікемічний індекс їжі, а не на інсуліновий Індекс (ШІ) продукту, на який потрібно звертати увагу. Медики стверджують, що цей індекс каже про підвищення рівню інсуліну в крові.

Уровень сахара в крови
Перевірка рівня цукру в крові. Фото: Pixabay

"Інсулін — жиронакопичувальний гормон, високий рівень якого може провокувати набір ваги. Також підвищується інсулінорезистентність, а це перший крок на шляху до діабету", — стверджують лікарі-дієтологи.

Інсуліновий рівень у кисломолочному сирі

Важливо розуміти, що найвищий рівень інсуліну провокує не тільки їжа з вуглеводами та цукром, а й білкові продукти, особливо це стосується молочної їжі. Наприклад, це стосується кисломолочного продукту, причому того, який має низький рівень жирності.

Творог
Кисломолочний сир, який не слід вживати на вечерю. Фото ілюстративне: Pixabay

Але важливо розуміти, що все залежить від індивідуальних особливостей організму.

"Так, у однієї людини викид інсуліну на сир один, а у другої людини викид на продукт зовсім інший. Але тим не менш, в основному, інсулін виділяється на знежирений сир", — також кажуть лікарі.

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