Профілактика головного болю допоможе усунути неприємні симптоми

Головний біль. Фото: Pexels

Марина Кісаделі Редактор рубрики медицина

Часто головні болі не сприймають як серйозні розлади, оскільки вони переважно мають епізодичний характер, не призводять до смерті й не заразні. У той ж час головні болі є одними з найбільш поширених розладів нервової системи.

Про це повідомили в Центрі громадського здоров’я України.

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Медики пояснюють, що мігрень, головний біль через підвищення чи пониження тиску і кластерний головний біль призводять до високих рівнів інвалідності та погіршення стану здоров’я людей.

Головний біль викликаний тиском

Головний біль через тиск є найпоширенішим типом первинного головного болю. Про епізодичні нападати такого болю повідомляють до 70 % людей. Його механізм може бути пов’язаний зі стресом або скелетно-м’язовими проблемами шиї.

Сильний головний біль. Фото: Pexels.

Кластерний головний біль

Кластерний головний біль — сильний біль, частіше притаманний чоловікам від 20 до 50 років, які мають шкідливі звички, супроводжується сильним збудженням, сльозливістю очей, набряком у носі та локалізується в одному місці голови.

Мігрень

Мігрень — пульсуючий головний біль з одного боку голови. За даними ВООЗ, мігрень посідає друге місце серед захворювань у жінок віком 15–44 років, які найчастіше зумовлюють втрату працездатності. Для мігрені характерні рецидивні напади протягом усього життя.

Людина відчуває мігрень. Фото: Pexels

"Низькі показники звернення по медичну допомогу вказують на те, що багато людей, які страждають від головного болю, не знають про існування ефективного лікування. За оцінками, 50 % людей із головними болями займаються самолікуванням", — зауважили лікарі.

Що можна зробити, аби уникнути головного болю або його пом'якшити?

Мігрень. Фото: Pexels

Уникайте тригерів головного болю

Ведіть щоденник, щоби визначити, що саме викликає у вас головний біль, та уникнути його. Записуйте детальну інформацію щоразу як у вас болить голова, наприклад, коли біль почався, чим ви в той час займалися і як довго він тривав.

Висипайтеся й дотримуйтесь режиму сну

У середньому дорослій людині потрібно від семи до восьми годин сну на добу. Краще лягати спати і прокидатися в один і той же час щодня. Поговоріть зі своїм лікарем, якщо у вас є порушення сну, наприклад, хропіння.

Не пропускайте прийоми їжі

Біль від голоду спричиняє низький рівень глюкози в крові й напруження м’язів. Їжте здорову їжу приблизно в один і той же час щодня. Схудніть, якщо ви маєте надмірну вагу.

Пийте щодня достатньо води

Навіть легке зневоднення може викликати проблеми. Обмежте вживання алкогольних напоїв і з вмістом кофеїну, оскільки вони можуть зневоднювати.

Дотримання балансу води. Фото: Pexels

Майте регулярну фізичну активність

Регулярна помірна фізична активність може поліпшити ваш загальний стан, знизити стрес і позбавити від головного болю. Виберіть заняття, які вам подобаються, наприклад, ходьбу, плавання або їзду на велосипеді. Щоб уникнути травм, починайте поступово.

Менше стресуйте

Стрес — частий триггер хронічного головного болю. Будьте організовані. Спростіть свій графік. Плануйте заздалегідь. Залишайтеся позитивними. Спробуйте методи зняття стресу, як йога і медитація.

Зменшіть кількість кофеїну

Хоча деякі ліки від головного болю містять кофеїн, бо він може бути корисним для його зменшення, проте він також може біль посилити. Постарайтеся мінімізувати кількість кофеїну або виключити його зі свого раціону.

Кава може спровокувати головний біль. Фото: Pexels

Киньте палити

Нікотин, запах сигаретного диму й пасивне куріння — усе це тригери мігрені і кластерного головного болю. Кожна година, день, місяць та рік без сигарет — крок до покращення здоров’я.

Людина палить. Фото: Pexels

Відмовтеся від алкоголю

Адже він може стати причиною вашого головного болю в прямому й переносному сенсі. Нагадуємо: безпечної дози алкоголю не існує!

"Пам’ятайте, що профілактика завжди простіша й дешевша, ніж лікування недуги. У будь-якому випадку, якщо біль з’явився раптово, дуже сильний або довготривалий, а також супроводжується іншими небезпечними симптомами, звертайтеся до фахівця", — резюмували медики.

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