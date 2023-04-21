Профилактика головных болей поможет устранить неприятные симптомы

Головная боль. Фото: Pexels

Марина Кисадели Редактор рубрики медицина

Часто головные боли не воспринимают как серьезные расстройства, поскольку они преимущественно носят эпизодический характер, не приводят к смерти и не заразны. В то же время головные боли являются одними из наиболее распространенных расстройств нервной системы.

Об этом сообщили в Центре общественного здоровья Украины.

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Медики объясняют, что мигрень, головная боль из-за повышения или понижения давления и кластерная головная боль приводят к высоким уровням инвалидности и ухудшению состояния здоровья людей.

Головная боль вызвана давлением

Головная боль из-за давления является наиболее распространенным типом первичной головной боли. Об эпизодических нападениях такой боли сообщают до 70% людей. Его механизм может быть связан со стрессом или скелетно-мышечными проблемами шеи.

Сильная головная боль. Фото: Pexels.

Кластерная головная боль

Кластерная головная боль — сильная боль, чаще присущая мужчинам от 20 до 50 лет, имеющим вредные привычки, сопровождается сильным возбуждением, слезливостью глаз, отеком в носу и локализуется в одном месте головы.

Мигрень

Мигрень — пульсирующая головная боль с одной стороны головы. По данным ВОЗ, мигрень занимает второе место среди заболеваний у женщин в возрасте 15–44 лет, которые чаще всего приводят к потере трудоспособности. Для мигрени характерны рецидивирующие приступы на протяжении всей жизни.

Человек испытывает мигрень. Фото: Pexels

"Низкие показатели обращения за медицинской помощью указывают на то, что многие люди, страдающие головными болями, не знают о существовании эффективного лечения. По оценкам, 50% людей с головными болями занимаются самолечением", — отметили врачи.

Что можно сделать, чтобы избежать головной боли или ее смягчить?

Мигрень. Фото: Pexels

Избегайте триггеров головной боли

Ведите дневник, чтобы определить, что именно вызывает у вас головные боли, и избежать его. Записывайте подробную информацию каждый раз, как у вас болит голова, например, когда боль началась, чем вы в то время занимались и как долго она продолжалась.

Высыпайтесь и соблюдайте режим сна

В среднем взрослому человеку нужно от семи до восьми часов сна в сутки. Лучше ложиться спать и просыпаться в одно и то же время каждый день. Поговорите со своим врачом, если у вас есть нарушения сна, например, храп.

Не пропускайте приемы пищи

Боль от голода вызывает низкий уровень глюкозы в крови и напряжение мышц. Ешьте здоровую пищу примерно в одно и то же время каждый день. Похудейте, если у вас избыточный вес.

Пейте каждый день достаточно воды

Даже легкое обезвоживание может вызвать проблемы. Ограничит употребление алкогольных напитков и с содержанием кофеина, поскольку они могут обезвоживать.

Соблюдение баланса воды. Фото: Pexels

Имейте регулярную физическую активность

Регулярная умеренная физическая активность может улучшить ваше общее состояние, снизить стресс и избавить от головных болей. Выберите занятия, которые вам нравятся, например, ходьбу, плавание или езду на велосипеде. Чтобы избежать травм, начинайте постепенно.

Меньше нервничайте

Стресс — частый триггер хронической головной боли. Будьте организованы. Упростите свой график. Планируйте заранее. Оставайтесь положительными. Попытайтесь методы снятия стресса, как йога и медитация.

Уменьшите количество кофеина

Хотя некоторые лекарства от головной боли содержат кофеин, потому что он может быть полезным для его уменьшения, однако он также может усилить боль. Постарайтесь минимизировать количество кофеина или исключить его из рациона.

Кофе может спровоцировать головную боль. Фото: Pexels

Бросьте курить

Никотин, запах сигаретного дыма и пассивное курение — все это триггеры мигрени и кластерной головной боли. Каждый час, день, месяц и год без сигарет — шаг к улучшению здоровья.

Человек курит. Фото: Pexels

Откажитесь от алкоголя

Ведь он может стать причиной вашей головной боли в прямом и переносном смысле. Напоминаем: безопасной дозы алкоголя нет!

"Помните, что профилактика всегда проще и дешевле, чем лечение недуга. В любом случае, если боль появилась внезапно, очень сильная или долговременная, а также сопровождается другими опасными симптомами, обращайтесь к специалисту", — резюмировали медики.

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