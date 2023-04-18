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Покращує мозок та не дає старішати: який продукт на сніданок подовжує життя

18 квітня 2023 13:15
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова
Як яйця впливають на організм – медики розповіли про користь продукту
Найкращий на сніданок продукт для подовження життя. Фото: Pexels
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова

Медики розповіли про те, який популярний продукт харчування подовжує життя. За словами фахівців, таким продуктом є курячі яйця, які потрібно вживати на сніданок для того, щоб подовжити своє життя та знизити ризик проблем зі здоров’ям.

Про це повідомляє портал The Telegraph.

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Медики стверджують, що у складі класичних курячих яєць є велика кількість антиоксидантів, які не дають поганим змінам в організмі розвиватися під час старіння. Також фахівці зазначають, що цей продукт знижує ризик розвитку хвороб судин та асоційованої передчасної смерті.

Завдяки тому, що в яйцях є багато якісного білка та антиоксидантів, вони підвищують "хороший" холестерин та не дають розвиватися "поганому" холестерину. Через це людина не страждає від серцевої недостатності та не має інсульту.

Яйца
Яйця на сніданок. Фото: Pexels

Крім того, цей популярний продукт харчування активує функцію головного мозку та не дає йому деградувати з віком. Справа в тому, що яйця мають насичений мікроелемент холін, який не дає головному мозку людини швидко старішати.

Якщо казати про антиоксиданти, то в яйцях є зеаксантин та лютеїн, що, в свою чергу, знижують ризик розвитку захворювань очей, які починають погано бачити з віком.

Польза яиц
Корисні властивості яєць. Фото: Pexels

Також в яйцях присутні мінерали-йоду та селен, які є дуже важливими для здоров’я. За словами медиків, ці компоненти зміцнюють імунну систему людини та контролюють необхідний для людського організму рівень гормонів.

Фахівці заявили, що дотримання здорового гормонального балансу в організмі дозволяє людині уникати ризик розвитку різних захворювань та проблем зі здоров’ям.

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