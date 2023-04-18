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Улучшает мозг и не дает стареть: какой продукт на завтрак продлевает жизнь

18 апреля 2023 13:15
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова
Как яйца влияют на организм – медики рассказали о пользе продукта
Лучший на завтрак продукт для продления жизни. Фото: Pexels
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова

Медики рассказали о том, какой популярный продукт продлевает жизнь. По словам специалистов, таким продуктом являются куриные яйца, которые нужно употреблять на завтрак, чтобы продлить свою жизнь и снизить риск проблем со здоровьем.

Об этом сообщает портал "The Telegraph"

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Медики утверждают, что в составе классических куриных яиц большое количество антиоксидантов, которые не дают плохим изменениям в организме развиваться во время старения. Также специалисты отмечают, что этот продукт снижает риск развития заболеваний сосудов и ассоциированной преждевременной смерти.

Благодаря тому, что в яйцах много качественного белка и антиоксидантов, они повышают "хороший" холестерин и не дают развиваться "плохому" холестерину. Поэтому человек не страдает сердечной недостаточностью и не имеет инсульта.

Яйца
Яйца для завтрака. Фото: Pexels

Кроме того, этот популярный продукт питания активирует функцию мозга и не дает ему деградировать с возрастом. Дело в том, что яйца имеют насыщенный микроэлемент холин, не дающий головному мозгу человека быстро стареть.

Если говорить об антиоксидантах, то в яйцах есть зеаксантин и лютеин, которые, в свою очередь, снижают риск развития заболеваний глаз, которые начинают плохо видеть с возрастом.

Корысть яиц
Полезные свойства яиц. Фото: Pexels

Также в яйцах присутствуют минералы-йода и селен, которые очень важны для здоровья. По словам медиков, эти компоненты укрепляют иммунную систему человека и контролируют необходимый для человеческого организма уровень гормонов.

Специалисты заявили, что соблюдение здорового гормонального баланса в организме позволяет человеку избегать риска развития различных заболеваний и проблем со здоровьем.

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