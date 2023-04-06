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Збільшиться витривалість і працездатність: які вітаміни потрібні чоловікам

6 квітня 2023 10:43
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова
Від них збільшиться працездатність – медики назвали корисні для чоловіків вітаміни
Медики назвали вітаміни, які потрібно вживати чоловікам.
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова

Дієтологи розповіли про те, які вітаміни потрібно вживати чоловікам, щоб подовжити своє життя та зберегти здоров’я. Також медики уточнили, з якого віку треба починати приймати ті чи інші вітаміни сильній половині населення.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на WebMD.

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Чимало чоловіків, які переходять у вікову категорію 30+, страждають від різних проблем зі здоров’ям. Такі чоловіки скаржаться на те, що починають втрачати здатність працювати, а також витривалість та активність. Також у чоловіків з’являються різні проблеми з серцем та сосудами.

Як покращити стан здоров'я чоловіків

За словами фахівців, вся справа у тому, що у чоловіків за 30 знижується гормон тестостерону. Загальне чоловіче здоров’я можна підтримати різними мінералами та вітамінами.

Вітаміни, які потрібні чоловікам

Щоб підтримати чоловіче здоров’я, слід приймати вітамін С, який має велике значення для стану здоров’я чоловіків, а також для якісних характеристик рідини сім'я. Ще одним не менш важливим вітаміном є цинк, який відповідає за збереження генетичного матеріалу.

Як зміцнити чоловіче здоров'я

Фахівці кажуть, що за здатність чоловіків до запліднення відповідає вітамін Е. Справа в тому, що чоловік може бути безплідним через те, що в його організмі не вистачає селену, тому спеціалісти радять поповнювати дефіцит цього компоненту.

Також варто додати до списку вітамінів для чоловіків магній, що заспокоює нервову систему та є природним антидепресантом. Чоловікам також важливо вживати й вітамін D, який здатний зменшити небезпеку росту пухлинних клітин передміхурової залози.

Як вітамін D впливає на чоловіків

Завершує список вітамінів йод, який є основним елементом для стабілізації функціонування щитовидної залози.

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