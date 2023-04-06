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Увеличится выносливость и работоспособность: какие витамины нужны мужчинам

6 апреля 2023 10:43
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова
От них увеличится работоспособность – медики назвали полезные для мужчин витамины
Медики назвали витамины, которые нужно употреблять мужчинам
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова

Диетологи рассказали о том, какие витамины нужно употреблять мужчинам, чтобы продлить свою жизнь и сохранить здоровье. Также медики уточнили, с какого возраста нужно начинать принимать те или иные витамины сильной половине населения.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на WebMD.

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Многие мужчины, которые переходят в возрастную категорию 30+, страдают от различных проблем со здоровьем. Такие мужчины жалуются на то, что теряют способность работать, а также выносливость и активность. Также у мужчин появляются разные проблемы с сердцем и сосудами.

Как улучшить состояние здоровья мужчин

По словам специалистов, все дело в том, что у мужчин за 30 лет снижается гормон тестостерона. Общее мужское здоровье можно поддержать разными минералами и витаминами.

Витамины, которые нужны мужчинам

Чтобы поддержать мужское здоровье, следует принимать витамин С, который имеет большое значение для здоровья мужчин, а также для качественных характеристик жидкости семян. Еще одним не менее важным витамином является цинк, отвечающий за сохранение генетического материала.

Как укрепить мужское здоровье

Специалисты говорят, что за способность мужчин к оплодотворению отвечает витамин Е. Дело в том, что мужчина может быть бесплодным, потому что в его организме не хватает селена, поэтому специалисты советуют восполнять дефицит этого компонента.

Также следует добавить в список витаминов для мужчин магний, успокаивающий нервную систему и являющийся естественным антидепрессантом. Мужчинам также важно употреблять и витамин D, который способен снизить опасность роста опухолевых клеток предстательной железы.

Как витамин D влияет на мужчин

Завершает перечень витаминов йод, который является главным элементом для стабилизации функционирования щитовидной железы.

Напомним, мы писали, что медики назвали напитки, которые могут повышать артериальное давление.

Раньше мы рассказывали, что специалисты объяснили, почему так важно отказаться от сыра.

Также мы сообщали, что эксперты дали советы относительно того, как правильно проветривать квартиру в мороз.

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