От них увеличится работоспособность – медики назвали полезные для мужчин витамины

Медики назвали витамины, которые нужно употреблять мужчинам

Диетологи рассказали о том, какие витамины нужно употреблять мужчинам, чтобы продлить свою жизнь и сохранить здоровье. Также медики уточнили, с какого возраста нужно начинать принимать те или иные витамины сильной половине населения.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на WebMD.

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Многие мужчины, которые переходят в возрастную категорию 30+, страдают от различных проблем со здоровьем. Такие мужчины жалуются на то, что теряют способность работать, а также выносливость и активность. Также у мужчин появляются разные проблемы с сердцем и сосудами.

По словам специалистов, все дело в том, что у мужчин за 30 лет снижается гормон тестостерона. Общее мужское здоровье можно поддержать разными минералами и витаминами.

Витамины, которые нужны мужчинам

Чтобы поддержать мужское здоровье, следует принимать витамин С, который имеет большое значение для здоровья мужчин, а также для качественных характеристик жидкости семян. Еще одним не менее важным витамином является цинк, отвечающий за сохранение генетического материала.

Специалисты говорят, что за способность мужчин к оплодотворению отвечает витамин Е. Дело в том, что мужчина может быть бесплодным, потому что в его организме не хватает селена, поэтому специалисты советуют восполнять дефицит этого компонента.

Также следует добавить в список витаминов для мужчин магний, успокаивающий нервную систему и являющийся естественным антидепрессантом. Мужчинам также важно употреблять и витамин D, который способен снизить опасность роста опухолевых клеток предстательной железы.

Завершает перечень витаминов йод, который является главным элементом для стабилизации функционирования щитовидной железы.

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