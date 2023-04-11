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Зайва вага, порушення травлення та загострення астми: як сухофрукти шкодять здоров'ю

11 квітня 2023 20:05
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова
Чому шкідливі сухофрукти – медики рекомендують їх не вживати
Шкода сухофруктів для здоров'я. Фото: noi.md
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова

Медики з’ясували, що сухофрукти можуть принести користь організму людини, але й серйозно нашкодити здоров’ю. Фахівці розповіли, як сухофрукти можуть нашкодити організму людини, та попередили про те, які проблеми можуть через них виникнути.

Про це повідомляє портал "Healthline"

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Які проблеми виникають через сухофрукти

Порушення процесу травлення

Медики стверджують, що сухофрукти можуть спровокувати проблеми зі шлунком та кишківником. Через них людина може страждати від здуття, судом, болів у животі, або навіть через діарею та запори. За словами медиків, це відбувається через надмірну кількість вживаної клітковини.

Нарушение пищеварения

Зайві кілограми

До складу сухофруктів входить велика кількість калорій, а надмірне споживання калорій може викликати збільшення ваги. Медики радять бути обережними та частіше додавати у свій раціон харчування фрукти та овочи, які містять низький рівень калорій.

Лишний вес

Захворювання ротової порожнини

Сухофрукти містять багато фруктози, до якої іноді додають цукор. Але через консистенцію сухофрукти дуже часто залишаються на зубах. Через це може виникати карієс, тому що навіть після полоскання ротової порожнини частини продукту можуть залишатися на зубах.

Заболевание ротовой полости

Зниження рівню цукру в крові людини

Сухофрукти мають високий рівень глікемічного індексу, через що рівень цукру в крові може різко піднятися. Але медики стверджують, що цей індекс миттєво знижує і рівень енергії, через що падають показники цукру.

Снижение уровня сахара в крови

Загострення астми

Для консервування сухофруктів фахівці використовують двоокис сірки, яка може провокувати алергію та ознаки астми. Це може статися в тому випадку, якщо людина вживатиме сухофрукти у великій кількості.

Астма

Нагадаємо, ми писали, що медики розповіли, скільки яєць потрібно вживати, аби не нашкодити здоров’ю.

Раніше ми розповідали, що медики назвали найкорисніший для здоров’я молочний продукт.

Також ми повідомляли, що медики розповіли, як велика кількість цукру впливає на здоров’я людини.

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