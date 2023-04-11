Чому шкідливі сухофрукти – медики рекомендують їх не вживати

Шкода сухофруктів для здоров'я. Фото: noi.md

Медики з’ясували, що сухофрукти можуть принести користь організму людини, але й серйозно нашкодити здоров’ю. Фахівці розповіли, як сухофрукти можуть нашкодити організму людини, та попередили про те, які проблеми можуть через них виникнути.

Про це повідомляє портал "Healthline"

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Які проблеми виникають через сухофрукти

Порушення процесу травлення

Медики стверджують, що сухофрукти можуть спровокувати проблеми зі шлунком та кишківником. Через них людина може страждати від здуття, судом, болів у животі, або навіть через діарею та запори. За словами медиків, це відбувається через надмірну кількість вживаної клітковини.

Зайві кілограми

До складу сухофруктів входить велика кількість калорій, а надмірне споживання калорій може викликати збільшення ваги. Медики радять бути обережними та частіше додавати у свій раціон харчування фрукти та овочи, які містять низький рівень калорій.

Захворювання ротової порожнини

Сухофрукти містять багато фруктози, до якої іноді додають цукор. Але через консистенцію сухофрукти дуже часто залишаються на зубах. Через це може виникати карієс, тому що навіть після полоскання ротової порожнини частини продукту можуть залишатися на зубах.

Зниження рівню цукру в крові людини

Сухофрукти мають високий рівень глікемічного індексу, через що рівень цукру в крові може різко піднятися. Але медики стверджують, що цей індекс миттєво знижує і рівень енергії, через що падають показники цукру.

Загострення астми

Для консервування сухофруктів фахівці використовують двоокис сірки, яка може провокувати алергію та ознаки астми. Це може статися в тому випадку, якщо людина вживатиме сухофрукти у великій кількості.

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