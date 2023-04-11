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Лишний вес, нарушение пищеварения и обострение астмы: как сухофрукты вредят здоровью

11 апреля 2023 20:05
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова
Почему вредны сухофрукты – медики рекомендуют их не употреблять
Вред сухофруктов для здоровья. Фото: noi.md
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова

Медики выяснили, что сухофрукты могут принести пользу человеческому организму, но и серьезно навредить здоровью. Специалисты рассказали, как сухофрукты могут навредить человеческому организму, и предупредили о том, какие проблемы могут из-за них возникнуть.

Об этом сообщает портал "Healthline"

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Какие проблемы возникают из-за сухофруктов

Нарушение процесса пищеварения

Медики утверждают, что сухофрукты могут спровоцировать проблемы с желудком и кишечником. Из-за них человек может страдать от вздутия, судорог, болей в животе, или даже из-за диареи и запоров. По словам медиков, это происходит из-за чрезмерного количества употребляемой клетчатки.

Нарушение пищеварения

Лишние килограммы

В состав сухофруктов входит большое количество калорий, а чрезмерное потребление калорий может привести к увеличению веса. Медики советуют быть осторожнее и чаще добавлять в свой рацион питания фрукты и овощи, которые содержат низкий уровень калорий.

Лишний вес

Заболевания полости рта

Сухофрукты содержат много фруктозы, к которой иногда добавляют сахар. Но из-за консистенции сухофрукты очень часто остаются на зубах. Из-за этого может возникать кариес, потому что даже после полоскания полости рта части продукта могут оставаться на зубах.

Заболевание ротовой полости

Снижение уровня сахара в крови человека

Сухофрукты имеют высокий уровень гликемического индекса, поэтому уровень сахара в крови может резко подняться. Но медики утверждают, что этот индекс мгновенно снижает и уровень энергии, из-за чего падают показатели сахара.

Снижение уровня сахара в крови

Обострение астмы

Для консервирования сухофруктов специалисты используют двуокись серы, которая может провоцировать аллергию и признаки астмы. Это может произойти в том случае, если человек будет употреблять в большом количестве сухофрукты.

Астма

Напомним, мы писали, что медики рассказали, сколько яиц нужно употреблять, чтобы не навредить здоровью.

Раньше мы рассказывали, что медики назвали самый полезный для здоровья молочный продукт.

Также мы сообщали, что медики рассказали, как большое количество сахара влияет на здоровье человека.

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