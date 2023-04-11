Почему вредны сухофрукты – медики рекомендуют их не употреблять

Вред сухофруктов для здоровья. Фото: noi.md

Медики выяснили, что сухофрукты могут принести пользу человеческому организму, но и серьезно навредить здоровью. Специалисты рассказали, как сухофрукты могут навредить человеческому организму, и предупредили о том, какие проблемы могут из-за них возникнуть.

Об этом сообщает портал "Healthline"

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Нарушение процесса пищеварения

Медики утверждают, что сухофрукты могут спровоцировать проблемы с желудком и кишечником. Из-за них человек может страдать от вздутия, судорог, болей в животе, или даже из-за диареи и запоров. По словам медиков, это происходит из-за чрезмерного количества употребляемой клетчатки.

Лишние килограммы

В состав сухофруктов входит большое количество калорий, а чрезмерное потребление калорий может привести к увеличению веса. Медики советуют быть осторожнее и чаще добавлять в свой рацион питания фрукты и овощи, которые содержат низкий уровень калорий.

Заболевания полости рта

Сухофрукты содержат много фруктозы, к которой иногда добавляют сахар. Но из-за консистенции сухофрукты очень часто остаются на зубах. Из-за этого может возникать кариес, потому что даже после полоскания полости рта части продукта могут оставаться на зубах.

Снижение уровня сахара в крови человека

Сухофрукты имеют высокий уровень гликемического индекса, поэтому уровень сахара в крови может резко подняться. Но медики утверждают, что этот индекс мгновенно снижает и уровень энергии, из-за чего падают показатели сахара.

Обострение астмы

Для консервирования сухофруктов специалисты используют двуокись серы, которая может провоцировать аллергию и признаки астмы. Это может произойти в том случае, если человек будет употреблять в большом количестве сухофрукты.

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