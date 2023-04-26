Можно ли есть творог на ужин – медики сделали предупреждение

Вред употребления творога на ужин. Фото: iStock

Специалисты по диетологии объяснили, вреден ли для здоровья человека творог. По словам медиков, творог очень вреден для организма человека и его здоровья, поэтому его не стоит употреблять на ужин.

Об этом сообщает портал Healthline.

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По словам медиков, важно акцентировать свое внимание на инсулиновом индексе продукта даже, если это заведомо полезная пища. Обычно люди, желающие похудеть, смотрят на состав продуктов, обращая особое внимание на содержание жиров, углеводов, белков и калорий.

Люди, которые чаще всего следят за уровнем сахара в крови, смотрят на гликемический индекс пищи, а не на инсулиновый индекс (ИИ) продукта, на который нужно обращать внимание. Медики утверждают, что этот индекс говорит о повышении уровня инсулина в крови.

Проверка уровня сахара в крови. Фото: Pixabay

"Инсулин — жиронакапливающий гормон, высокий уровень которого может провоцировать набор веса. Также повышается инсулинорезистентность, а это первый шаг на пути к диабету", — утверждают врачи-диетологи.

Инсулиновый уровень в твороге

Важно понимать, что самый высокий уровень инсулина провоцирует не только пищу с углеводами и сахаром, но и белковые продукты, особенно это касается молочной пищи. Например, это касается кисломолочного продукта, причем имеющего низкий уровень жирности.

Творог, который не следует употреблять на ужин. Фото иллюстративное: Pixabay

Но важно понимать, что все зависит от индивидуальных особенностей организма.

"Так, у одного человека выброс инсулина на сыр один, а у другого человека выброс на продукт совсем другой. Но, тем не менее, в основном, инсулин выделяется на обезжиренный творог", — также говорят врачи.

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