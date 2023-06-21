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Краще роздягайтеся та лягайте голяка: чому спати в піжамі так небезпечно

21 червня 2023 19:45
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова
Чому не варто спати в піжамі – медики пояснили, в чому небезпека
Молода жінка в піжамі в ліжку в поганому настрої. Фото: Freepik
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова

Медики пояснили, чи варто лягати спати в піжамі, в якій засинають багато людей вночі. Фахівці пояснили, чому багато людей обирають сон без одягу, та розповіли, за якої причини варто відмовитися від засинання в піжамі на користь свого здоров’я.

Про це повідомляє The Guardian.

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Багато людей не може засинати в одязі через великий дискомфорт, тому роздягаються та сплять оголеними. Але є багато інших людей, яким краще спати в піжамі. Але як краще потрібно спати, щоб не відчувати дискомфорту та нести користь своєму організму?

Медики радять лягати спати без піжами, оскільки так можна серйозно нашкодити своєму організму. Фахівці пояснили, чому саме потрібно спати без піжами та як вона шкодить організму.

Сон молодой женщины в пижаме
Сон молодої жінки в піжамі, в якій не слід спати. Фото: Pexels

Чому краще лягати спати без піжами?

Річ у тому, що піжама тримає тепло тіла, через що люди досить часто прокидаються вночі від перегріву. Через це вони прокидаються розбитими та протягом дня хочуть спати. Також варто зазначити, що бактерії розмножуються саме в теплі та вологості.

А сон в піжамі допомагає цим бактеріям розмножитися через ці два стани, особливо це стосується інтимної області людини.

Сон мужчины в одежде
Сон чоловіка в одязі, в якому краще не спати. Фото: Pexels

Також вчені встановили, що у чоловіків, які сплять в одязі, погіршується якість сперми, в результаті чого під час зачаття дітей можуть виникнути проблеми. Саме тому медики радять не спати в трусах та вузькій білизні, які погіршують стан здоров’я, красу та колір шкіри.

Нагадаємо, ми писали про те, що медики пояснили, чому прохолодний душ є дуже корисним для здоров’я.

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