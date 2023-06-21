Чому не варто спати в піжамі – медики пояснили, в чому небезпека

Молода жінка в піжамі в ліжку в поганому настрої. Фото: Freepik

Медики пояснили, чи варто лягати спати в піжамі, в якій засинають багато людей вночі. Фахівці пояснили, чому багато людей обирають сон без одягу, та розповіли, за якої причини варто відмовитися від засинання в піжамі на користь свого здоров’я.

Про це повідомляє The Guardian.

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Багато людей не може засинати в одязі через великий дискомфорт, тому роздягаються та сплять оголеними. Але є багато інших людей, яким краще спати в піжамі. Але як краще потрібно спати, щоб не відчувати дискомфорту та нести користь своєму організму?

Медики радять лягати спати без піжами, оскільки так можна серйозно нашкодити своєму організму. Фахівці пояснили, чому саме потрібно спати без піжами та як вона шкодить організму.

Сон молодої жінки в піжамі, в якій не слід спати. Фото: Pexels

Чому краще лягати спати без піжами?

Річ у тому, що піжама тримає тепло тіла, через що люди досить часто прокидаються вночі від перегріву. Через це вони прокидаються розбитими та протягом дня хочуть спати. Також варто зазначити, що бактерії розмножуються саме в теплі та вологості.

А сон в піжамі допомагає цим бактеріям розмножитися через ці два стани, особливо це стосується інтимної області людини.

Сон чоловіка в одязі, в якому краще не спати. Фото: Pexels

Також вчені встановили, що у чоловіків, які сплять в одязі, погіршується якість сперми, в результаті чого під час зачаття дітей можуть виникнути проблеми. Саме тому медики радять не спати в трусах та вузькій білизні, які погіршують стан здоров’я, красу та колір шкіри.

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