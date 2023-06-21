Почему не стоит спать в пижаме – медики объяснили, в чем опасность

Молодая женщина в пижаме в постели в плохом настроении. Фото: Freepik

Медики объяснили, стоит ли ложиться спать в пижаме, в которой засыпают многие ночью. Специалисты объяснили, почему многие люди выбирают сон без одежды, и рассказали, по какой причине следует отказаться от засыпания в пижаме в пользу своего здоровья.

Об этом сообщает The Guardian.

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Многие люди не могут засыпать в одежде из-за большого дискомфорта, поэтому раздеваются и спят обнаженными. Но есть много других людей, которым лучше спать в пижаме. Но как лучше нужно спать, чтобы не ощущать дискомфорт и нести пользу своему организму?

Медики советуют ложиться спать без пижамы, поскольку так можно серьезно навредить своему организму. Специалисты объяснили, почему именно нужно спать без пижамы и как она вредит организму.

Сон молодой женщины в пижаме, в которой не следует спать. Фото: Pexels

Почему лучше ложиться спать без пижамы?

Дело в том, что пижама держит тепло тела, поэтому люди довольно часто просыпаются ночью от перегрева. Из-за этого они просыпаются разбитыми и в течение дня хотят спать. Также следует отметить, что бактерии размножаются именно в тепле и влажности.

А сон в пижаме помогает этим бактериям размножиться из-за этих двух состояний, особенно, это касается интимной области человека.

Сон мужчины в одежде, в которой лучше не спать. Фото: Pexels

Также ученые установили, что у спящих в одежде мужчин ухудшается качество спермы, в результате чего во время зачатия детей могут возникнуть проблемы. Именно поэтому медики советуют не спать в трусах и узком белье, которые ухудшают состояние здоровья, красоту и цвет кожи.

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