Чи варто вживати рибу – яку користь та шкоду вона має

Страва з риби, яка є як корисною, так і шкідливою для організму. Фото: Freepik

Медики розкрили всю правду про вплив риби, яку вживають далеко не всі, на організм людини. Варто знати, в яких випадках варто вживати рибу, а коли слід прибрати вживання цього продукту через його велику небезпеку для організму людини.

Про це повідомляє OEHHA.

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Корисні властивості жирної риби

До складу риби входить велика кількість кислот Омега-3, які є дуже корисними для організму. Також вона містить багато інших поживних речовин, зокрема, селен та вітамін D, має багато білку в своєму складі та низький рівень насичених жирів.

Дослідники стверджують, що риба добре впливає на кровоносну та серцево-судинну систему людини. Так, кислоти Омега-3 знижують ризик розвитку серйозних порушень серцевого ритму, а також знижують артеріальний тиск та зменшують частоту серцевих скорочень.

Риба, яка знижує ризик проблем із серцем. Фото: Pexels

До переліку жирної риби відноситься:

оселедець;

лосось;

сардини;

шпроти;

форель;

скумбрія.

Шкода від споживання риби

Варто зазначити, що з навколишнього середовища у їжу потрапляють різні забруднюючі компоненти.

Так, високий рівень ртуті може серйозно пошкодити нервову систему дорослих людей. Крім того, ртуть може порушити мозковий розвиток та нервову систему плода або маленької дитини.

Страва з червоної риби, яка може порушити мозок та нервову систему. Фото: Pexels

Те ж саме стосується й значно нижчого рівня ртуті, який є зараз в складі риби та провокує суперечки серед фахівців. Ці суперечки пов’язані з несуттєвими змінами в розвитку нервової системи, а також з ймовірними захворюваннями серця та судин.

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