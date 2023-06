Які спеції допоможуть зробити талію ідеальною – медики назвали їх

Вимірювання об'єму талії молодої жінки. Фото: Pexels

Медики розповіли, які популярні спеції потрібно додати до свого раціону харчування, щоб зменшити об’єм своєї талії. За словами фахівців, дві спеції активують процес спалювання жирів, завдяки чому в людей починає зменшуватися талія в об’ємі.

Про це повідомляє Eat This, Not That!

Літній сезон вже розпочався, тому дівчата намагаються виглядати на всі 100%, переходячи на різні дієти та займаючись в тренажерних залах. Але американські та канадські дослідники з’ясували, як ще можна зробити свою талії ідеальною.

За словами вчених, це можна зробити завдяки додаванню до свого щоденного раціону харчування двох спецій.

Які спеції допоможуть зробити свою талію ідеальною?

Вчені стверджують, що для покращення талії потрібно вживати більше перцю та імбиру, які активують процес спалювання жирів. Мало хто знає, що імбир скорочує процес окиснення, зменшує відчуття голоду, активує процес травлення, а також нормалізує рівень цукру в крові.

Імбир, який зменшує відчуття голоду та активує процес травлення. Фото ілюстративне: Pexels

За словами фахівців, імбир знижує вагу, покращує співвідношення талії і стегон та зменшує рівень глюкози в крові. А завдяки його впливу на термогенез жир спалюється автоматично.

Канадські дослідники з Університету Лаваля зазначили, що жири добре спалює перець. За словами вчених, перець чилі має в своєму складі хімічну речовину капсаїцин, яка робить так, аби організм міг краще спалювати жири, які були накопичені.

Перець чилі, який підвищує можливість організму краще спалювати жири. Фото ілюстративне: Pexels

Таким чином, частина їжі, яку вжила людина, перетворюється на тепло. Коли людина дотримується такої дієти, термогенез зазвичай використовує вуглеводи. Тому цей процес допомагає людині позбавлятися зайвої ваги та обсягів.

