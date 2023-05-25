Яка ягода є найнебезпечнішою для здоров'я людини – містить багато пестицидів

Закохані на літньому пікніку. Фото: Pexels

Американські дослідники провели експеримент, взявши 36 тисяч зразків із 48 популярних фруктів та овочів. В результаті дослідження вчені з’ясували, яка ягода має найнебезпечніший вплив на здоров’я людини через те, що до її складу входять шкідливі речовини.

Про це повідомляє Garden Culture Magazine.

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Дослідники з’ясували, що саме полуниця має в своєму складі найбільшу кількість пестицидів, які можуть викликати розвиток багатьох захворювань. Зокрема, ця ягода може провокувати збільшення ваги, цукровий діабет, хворобу Паркінсона, рак та навіть зробити жінку безплідною.

Полуниця, яка є найнебезпечнішою ягодою. Фото: Rawpixel

Які продукти є найшкідливішими для організму людини?

За словами вчених, продукти, які серйозно шкодять людині, — це шпинат, нектарин, персики та яблука. Крім того, небезпеку для здоров’я людини пестициди дослідники знайшли у вишнях, грушах, селері, винограді, помідорах, картоплі та перці.

Якщо дивитися на це з погляду дієтичного харчування, то найнебезпечнішими є абрикоси з персиками та виноград. Варто скоротити кількість цих продуктів у своєму раціоні. У винограді також є багато органічних кислот, які викликають знищення емалі зубів.

Персики й абрикоси, які шкодять здоров'ю. Фото: Pexels

Інша сторона медалі

Інші дослідники стверджують, що червоні ягоди, зокрема, полуниця та черешня, мають у своєму складі велику кількість вітамінів. Крім того, до їхнього складу входить багато антиоксидантів та каротиноїдів, які зміцнюють імунітет, а також фенолів, які можуть допомогти боротися із запаленням.

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