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Рак і навіть безпліддя: яка ягода несе найбільшу небезпеку для організму людини

25 травня 2023 19:25
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова
Яка ягода є найнебезпечнішою для здоров'я людини – містить багато пестицидів
Закохані на літньому пікніку. Фото: Pexels
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова

Американські дослідники провели експеримент, взявши 36 тисяч зразків із 48 популярних фруктів та овочів. В результаті дослідження вчені з’ясували, яка ягода має найнебезпечніший вплив на здоров’я людини через те, що до її складу входять шкідливі речовини.

Про це повідомляє Garden Culture Magazine.

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Дослідники з’ясували, що саме полуниця має в своєму складі найбільшу кількість пестицидів, які можуть викликати розвиток багатьох захворювань. Зокрема, ця ягода може провокувати збільшення ваги, цукровий діабет, хворобу Паркінсона, рак та навіть зробити жінку безплідною.

Клубника
Полуниця, яка є найнебезпечнішою ягодою. Фото: Rawpixel

Які продукти є найшкідливішими для організму людини?

За словами вчених, продукти, які серйозно шкодять людині, — це шпинат, нектарин, персики та яблука. Крім того, небезпеку для здоров’я людини пестициди дослідники знайшли у вишнях, грушах, селері, винограді, помідорах, картоплі та перці.

Якщо дивитися на це з погляду дієтичного харчування, то найнебезпечнішими є абрикоси з персиками та виноград. Варто скоротити кількість цих продуктів у своєму раціоні. У винограді також є багато органічних кислот, які викликають знищення емалі зубів.

Персики и абрикосы
Персики й абрикоси, які шкодять здоров'ю. Фото: Pexels

Інша сторона медалі

Інші дослідники стверджують, що червоні ягоди, зокрема, полуниця та черешня, мають у своєму складі велику кількість вітамінів. Крім того, до їхнього складу входить багато антиоксидантів та каротиноїдів, які зміцнюють імунітет, а також фенолів, які можуть допомогти боротися із запаленням.

Нагадаємо, ми писали про те, які популярні продукти харчування допоможуть позбавитися артриту.

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